«Я знаю, что бы ни было, он всегда выслушает, поддержит. И какой-бы он совет не дал, я знаю, что могу ему доверять на 100 процентов». Об этом заявила дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Арзу Алиева.

Видеозапись была размещена на официальной странице Арзу Алиевой в соцсети «Фейсбук» по случаю дня рождения президента Ильхама Алиева.

«Я вижу, что папа действительно радуется в такие моменты, когда я, Лейла, внуки и вся семья рядом. И видя все это у всех на душе бывает праздник и хорошее настроение», - сказала Арзу Алиева.