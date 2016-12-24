ИГ планирует провести атаки в Великобритании

Командующие «Исламским государством» в Сирии взаимодействовали с джихадистами, которые планировали теракты в Великобритании в текущем году, пишет The Guardian со ссылкой на следователей, занимающихся контртерроризмом.

Намерением террористов, как отмечает газета, было «добавить Британию в список западных стран, которые подверглись атакам за последние 12 месяцев». Атака в следующем, 2017 году «по-прежнему считается весьма вероятной, и на высоком уровне остается террористическая угроза».

«Существует заключение, что она [угроза] не утихнет и в 2017 году. Люди не верят, что станет лучше», — сказал источник газеты.