Эрдоган заявил о валютной диверсии против Азербайджана

Президент Турции Р.Т.Эрдоган выступил с сенсационным заявлением. По его словам, обвал национальной валюты в Азербайджане и Турции - следствие политической диверсии.

«Кто-то, спекулируя валютой на рынках, влияет на экономику ряда стран, в том числе и на экономику Турции и Азербайджана». Как передают турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Нашу экономику атакуют посредством валютного рынка. В связи с этим, я обратился к своему народу, в особенности к бизнесменам. Я знаю, что некоторые встретили это обращение с иронией. Несмотря, на то, что есть реалии, которые мы переживаем с 1994 года.

Еще раз повторю, кто-то посредством валютных спекуляций негативно влияют на нашу экономику. Но этим не преследуют экономические цели. Цель- подготовка к политическим операциям. Таким спекуляциям подвергаются и соседние страны, конкретно скажу, Азербайджан, Китай, Россия. Но мы положим конец этим играм. Для этого мы должны увеличить доверие к национальной валюте. В импортно-экспортных операциях должна использоваться национальная валюта», - заявил президент.