Журнал Science назвал главные научные открытия 2016 года

Журнал Science опубликовал список самых главных, по мнению редакции, научных прорывов 2016 года. В перечень попало обнаружение гравитационных волн коллаборацией LIGO и открытие напоминающей Землю экзопланеты у ближайшей к Солнцу звезде Проксима Центавра, сообщает «Лента».

Авторы также отметили победу искусственного интеллекта AlphaGo, разработанного компанией Google DeepMind, над профессиональным игроком в го Ли Седолем. Это событие сравнивают с шахматным матчем между программой DeepBlue и Гарри Каспаровым.

Четвертую строчку в рейтинге заняло открытие, свидетельствующее, что удаление состарившихся клеток (потерявших способность к делению) у мышей среднего возраста способствует увеличению продолжительности жизни.

В перечень также внесли обнаружение у человекообразных обезьян модели психического состояния (англ. theory of mind), которая позволяет определять желания и намерения у других. Кроме того, место в списке получила разработка компьютерных программ, позволяющих спрогнозировать свойства белков, и получение живых мышей из выращенных в лабораторных условиях яйцеклеток.

В числе других присутствующих в топе научных работ - данные о расселении древних людей, изначально обитавших в Африке, по всему миру в результате одной-единственной миграции, создание портативного устройства для расшифровки ДНК, а также разработка лишенных дефектов линз из метаматериалов.