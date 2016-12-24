В Турции арестовали более 1650 человек

За полгода в Турции за пропаганду терроризма в социальных сетях арестованы 1656 человек, сообщает агентство Анадолу со ссылкой на МВД страны.

В ведомстве отметили, что в отношении арестованных выдвинуты обвинения в пропаганде терроризма, неприязни и насилия, а также публичном оскорблении руководящих лиц государства.

В МВД пояснили, что за последние шесть месяцев в целом по стране в отношении 3710 человек было начато судебное разбирательство, 1656 человек из которых уже арестованы решениями судов.

1203 лица осуждены условно, а 767 человек освобождены после допросов. Расследование по делу 84 подозреваемых продолжается.