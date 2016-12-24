В Билясуваре трое обвиняются в нападении на 9 полицейских

Вынужденные переселенцы из Джебраильского района Гюльага Алимамедов, Джалал Гулиев и Илькин Искендеров арестованы на три месяца после столкновения с полицией в поселке для беженцев, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

В частности, они обвиняются по статьям 186.2.2 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 233 (организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях) и 315.2 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти, применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении лиц, указанных в статье) УК АР.

Напомним, что 22 декабря около 18:00 на территории Билясуварского района группа жителей поселка, построенного для вынужденных переселенцев из Джебраильского района, устроила шествие к зданию Исполнительной власти указанного района. Протестующие отказывались оплачивать счета за потребленную электроэнергию. Акция переросла в столкновения с полицией, в ходе чего были ранены 9 стражей порядка.