ВВС Израиля увеличат парк разведывательных беспилотников

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля приобретут дополнительное количество беспилотных летательных аппаратов Hermes 900 с усовершенствованными оптикоэлектронными системами для удовлетворения растущих потребностей военных в средствах воздушной разведки и наблюдения, сообщила пресс-служба ВВС Израиля.

В качестве первоочередной меры предполагается увеличить существующее количество используемых Цахалом (Армия обороны Израиля) систем Hermes 900 в 6 раз, говорится в сообщении.

«Эта платформа является базовой для множества операционных возможностей, которые будут перераспределяться от пилотируемых к беспилотным системам», - отметил представитель ВВС Израиля, которого цитирует пресс-служба.

Hermes 900 относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат взлетной массой около 1 тонны выполнен по схеме среднеплан с V-образным хвостовым оперением. Hermes 900 оснащаются широким набором аппаратуры полезной нагрузки, которая имеет определенную унификацию с системами, применяемыми на пилотируемых летательных аппаратах.