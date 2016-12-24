Надежда Савченко создала свою партию

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook сообщила о создании собственной политической партии РУНА (РИА «Новости»).

Название новой политической силы расшифровывается как «Движение (по-украински «рух» – ред.), реформы, революция украинского народа».

О создании партии Савченко намерена объявить в понедельник 26 декабря на конференции по теме: «Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики».

Ранее в декабре Надежда Савченко написала заявление о выходе из партии «Батькивщина», а позднее ее исключили из парламентской фракции. Сейчас она является внефракционным депутатом Рады.