 

Эрдоган: Турция нуждается в инвестициях

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле заявил, что турецкая экономика нуждается в инвестициях, сообщает Anadolu.

Турция нуждается в инвестициях, у нас нет другого выхода. Если поток инвестиций продолжится, что страну невозможно будет победить. Если же в трудные периоды инвестирование прекратится, то государство ждут нелегкие времена, считает Эрдоган.

Эрдоган напомнил о своем призыве к населению и финансовым структурам по защите национальной валюты страны.

«Население перевело в нацвалюту 100 млн долларов. Вот такой и должна быть позиция граждан. До тех пор, пока в страну вкладываются инвестиции, ее нельзя сломить и победить», — подчеркнул президент.

Турецкий лидер подчеркнул, что страна будет так же решительно бороться «с угрозами в отношении национальной экономики» как с терроризмом внутри страны и за рубежом.

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Эрдоган: Турция нуждается в инвестициях
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