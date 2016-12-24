Комитет национальной безопасности Казахстана завершил начатую 21 декабря спецоперацию по ликвидации ячеек религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир уаль-Хиджра", сообщает Informburo со ссылкой на пресс-службу КНБ.

По подозрению в разжигании религиозной розни и участии в деятельности этой организации КНБ совместно с подразделениями органов внутренних дел задержаны 33 человека.

В ходе обысков по адресам проживания и сборов сторонников "Ат-Такфир уаль-Хиджра" обнаружены и изъяты религиозные материалы, компакт-диски, компьютерная техника и крупные суммы денег.

По совокупности полученных доказательств в отношении семи лидеров и активных участников ячеек "Ат-Такфир уаль-Хиджра" применена мера пресечения в виде содержания под стражей, с одного взята подписка о невыезде.

В отношении восьми лиц избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 17 рядовых членов организации пока привлекаются к расследованию в качестве свидетелей.

Большинство задержанных лиц начали давать признательные показания и изъявили желание сотрудничать со следствием. От них получены сведения о проведении тайных сборов, где пропагандировалась радикальная идеология. При этом деятельность казахстанских ячеек направлялась из-за рубежа.

Сообщается, что оперативно-следственные действия продолжаются.

О проводимой операции, как уже сообщал haqqin.az, стало известно 21 декабря. Она проходила одновременно в Алматинской, Актюбинской, Атырауской областях и Алматы.

По информации КНБ, члены радикальной организации пропагандировали принцип так называемого обвинения в неверии или такфира, на котором построены идеология "Аль-Каиды", "ДАИШ" и ряда других террористических группировок.

Последователи "Ат-Такфир уаль-Хиджра" одобряют действия террористов в Сирии и Ираке, а также в целом отрицают светскую форму правления и конституционные законы страны.