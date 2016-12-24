Генсек ООН обвинен в коррупции

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун мог получать взятки, находясь в должности министра иностранных дел и внешней торговли Республики Корея, сообщает Sisa Journal, ссылаясь на результаты журналистского расследования.

По данным журналистов, генсек получил около $200 тысяч весной 2005 года на приветственном обеде в честь главы внешнеполитического ведомства Вьетнама.

Отмечается, что взятку мог передать глава компании Taekwang Пак Ен Ча, так как в его записной книжке дважды указывается имя генерального секретаря ООН вместе с записями о различных денежных суммах.