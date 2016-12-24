Интервью депутата Астана Шахвердиева, данное им радио «Свобода», вызвало скандал в соцсетях. Пользователи нашли высказывания депутата от 120-го Джебраил-Губадлинского избирательного округа, члена партии «Ени Азербайджан», неуместными и оскорбительными.

Отвечая на вопрос об акции протеста вынужденных переселенцев в Билясуварском районе, депутат отметил, что в ней принимали участие наркоманы, алкоголики и недовольные властью люди.

Депутат отметил, что эти люди превысили лимит на электроэнергию, из-за чего возникла задолженность. Вместе с тем Шахвердиев отметил, что с вынужденными переселенцами встретились глава Джебраильского района и представители ОАО «Азеришыг» и вопрос был решен. Гражданам предоставят льготы и аннулируют их задолженность.

Комментируя акцию протеста, в ходе которой пострадали сотрудники полиции, депутат отметил, что она управлялась из одного центра. В своих рассуждениях депутат зашел еще дальше и тем самым зачем-то оскорбил азербайджанцев, уехавших на заработки в Россию.

«Я бы не сказал, что среди протестующих были только наркоманы. Там были и алкоголики, и другие отбросы общества. В России об азербайджанском обществе сформировалось очень плохое представление, и знаете, в чем причина? Я анализировал этот вопрос. Кто едет в Россию? Это «отходы» нашего общества, которые идут работать на рынках. Везде есть такие отбросы. Но в целом, джебраильцы верные государству люди», - сказал депутат.

«Те, кто был задержан в Билясуваре, это самые «ярые». Я сам получил образование на русском языке и не могу найти замену этому слову на азербайджанском. Они очень активны в этом деле и настраивали общество против государства. Они задержаны, в отношении них ведется разбирательство. Те, кто выступают с лозунгами против государства, будут наказаны», - сказал депутат.