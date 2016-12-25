 

Израиль пересмотрит свои отношения с ООН

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что после принятия антипоселенческой резолюции Совета Безопасности ООН дал указание МИД провести ревизию отношений с организацией, в том числе в вопросах взносов в ее бюджеты и присутствия ее представителей на территории страны, сообщает РИА «Новости».

Израиль отказался выполнять содержащееся в резолюции требование о прекращении поселенческой деятельности и уже анонсировал пакет ответных мер против стран ее инициировавших и самой ООН.

"Я дал распоряжение МИД в течение месяца провести ревизию всех наших взаимоотношений с ООН, в том числе финансирования институтов ООН и присутствия в стране представителей ООН", — сказал Нетаньяху.

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