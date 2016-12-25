В Израиле решили не принимать премьера Украины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение об отмене визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Тель-Авив, передает Haaretz.

Сообщается, что в качестве причины данного решения высокопоставленные израильские чиновники назвали позицию Украины в вопросе о резолюции Совета Безопасности ООН по поселениям Израиля на палестинских территориях.

Как ранее сообщал haqqin.az, Нетаньяху поручил пересмотреть отношения с ООН после принятия Советом Безопасности резолюции, в которой выдвигается требование о прекращении поселенческой деятельности на палестинских территориях.