 

В Израиле решили не принимать премьера Украины

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение об отмене визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Тель-Авив, передает Haaretz.

Сообщается, что в качестве причины данного решения высокопоставленные израильские чиновники назвали позицию Украины в вопросе о резолюции Совета Безопасности ООН по поселениям Израиля на палестинских территориях.

Как ранее сообщал haqqin.az, Нетаньяху поручил пересмотреть отношения с ООН после принятия Советом Безопасности резолюции, в которой выдвигается требование о прекращении поселенческой деятельности на палестинских территориях.

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