День 25 декабря 1991 года стал де-факто последним днем в истории Советского Союза — его президент Михаил Горбачев заявил об отставке, а красный флаг над Кремлем был заменен на российский триколор, отмечает РБК.

Обращение президента СССР к народу, которого все так долго ждали, началось в 19 часов по московскому времени и было показано в прямом эфире центрального телевидения.

«Дорогие соотечественники! Сограждане! В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям», - сказал Горбачев.

Он заявил, что выступал за самостоятельность народов и за суверенитет республик, но при этом считал, что нужно сохранить союзное государство.

«События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться. И после Алма-Атинской встречи и принятых там решений моя позиция на этот счет не изменилась. Кроме того, убежден, что решения подобного масштаба должны были бы приниматься на основе народного волеизъявления. Тем не менее я буду делать все, что в моих возможностях, чтобы соглашения, которые там подписаны, привели к реальному согласию в обществе, облегчили бы выход из кризиса и процесс реформ».