В Черном море на месте крушения Ту-154 Минобороны РФ найдены тела нескольких погибших, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков подтвердил обнаружение одного тела.

Также найдены документы журналистов Первого канала, пишет ТАСС.

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Среди 91 человека, находившегося на борту упавшего в Черное море самолета Ту-154 Министерства обороны РФ, были 68 музыкантов ансамбля имени Александрова и девять представителей СМИ. Такие уточненные данные ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"На борту находился 91 человек, 68 из них - это музыканты ансамбля имени Александрова, девять представителей СМИ, шесть сопровождающих и восемь членов экипажа", - сказал собеседник агентства.

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В полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России, сообщили Интерфаксу в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что спасателям пока не удалось обнаружить выживших в районе падения самолета.

"К сожалению, более чем за час поисковых работ не удалось обнаружить ни одного плота. При этом найдено несколько обломков, разбросанных на расстоянии от 1,5 до 8 км от береговой линии", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в предполагаемом районе падения обнаружено несколько масляных пятен, которые могли быть, предположительно, следствием крушения лайнера.

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Самолет Ту-154 Минобороны РФ рухнул в акватории Черного моря; у находившихся на борту людей шансов выжить практически не было, сообщил Интерфаксу информированный источник в экстренных службах.

"У находившихся на борту Ту-154 шансов выжить практически не было", - сказал собеседник агентства.

Ранее телеканал "Россия-24" (ВГТРК) сообщил, что самолет Ту-154 упал при совершении маневра над Черным морем.

Как подтвердили в Минобороны РФ, на борту находились военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

Ранее со ссылкой на Минобороны сообщалось, что при выполнении планового перелета с аэродрома в г. Адлер в 5.40, после взлета пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154. На борту находились 83 пассажира и восемь членов экипажа.

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Самолет Минобороны, пропавший с радаров, выполнял в Сочи дозаправку, куда он прибыл из подмосковного Чкаловска; борт скорее всего упал в горной части Краснодарского края, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"По предварительным данным, пропавший Ту-154 прибыл в Сочи с подмосковного аэродрома в Чкаловске для дозаправки. Он скорее всего упал в горной части Краснодарского края", — сказал собеседник агентства.

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Авиадиспетчеры в Сочи не могут установить связь с самолетом Ту-154, вылетевшим несколько минут назад, сообщил в воскресенье Интерфаксу источник в экстренных службах.

"Самолет Ту-154 вылетел из Сочи, однако спустя несколько минут исчез с экранов радаров", - сказал источник.

По его словам, на борту самолета около сотни человек.