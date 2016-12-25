На борту самолёта Ту-154 Министерства обороны РФ, который сегодня утром разбился в акватории Чёрного моря в районе Сочи, находился художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, генерал-лейтенант Валерий Халилов, сообщает Интерфакс.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своём твиттере написал о том, что на борту разбившегося самолета Минобороны России находился также начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.