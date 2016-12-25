 

Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154 обновлено

 

Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, находилась на борту рухнувшего самолета Ту-154, сообщается на сайте Минобороны России в воскресенье, передает РИА Новости.

"Международная общественная организация "Справедливая помощь": Глинка Елизавета Петровна", — говорится в сообщении со списком пассажиров рейса.

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Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, числилась в списках пассажиров разбившегося в Сочи самолета Ту-154. Списки пассажиров опубликованы на сайте Минобороны РФ, передает ТАСС.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, "доктор Лиза вчера в 23 часа была в аэропорту Чкаловска и говорила о том, что вылетает и будет утром в Латакии".

Также он уточнил, что в воскресенье она должна была посетить больницу Тишрин в центре Латакии, где была полгода назад. 

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