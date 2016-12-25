 

Завтра в Баку будет преимущественно без осадков

 

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра местами ожидаются осадки, днем в основном без осадков, сообщили сегодня в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Ожидается умеренный северный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3, днем 6-8, в Баку ночью 1-3, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, что превысит норму.

Относительная влажность воздуха составит ночью 85-95, днем 60-70 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются осадки, снег, туман, днем преимущественно без осадков, западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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