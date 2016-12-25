Нетаньяху вызвал на ковер послов стран-членов Совбеза ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал в МИД послов стран-членов Совета Безопасности ООН, включая Россию, поддержавших резолюцию с осуждением поселенческой деятельности и требованием ее прекратить, приводит РИА Новости сообщение представителя главы правительства.

«Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание МИД вызвать на беседу послов стран-членов СБ ООН, проголосовавших за резолюцию против поселенческой деятельности», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что речь идет о тех странах, у которых есть дипотношения с Израилем. По ее словам, встречи будут проходить в индивидуальном порядке с соответствующими заместителями гендиректора МИДа.