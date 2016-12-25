Какую сумму должен выплатить новоизбранный президент США Дональд Трамп своему партнеру в Азербайджане за отказ от проекта в Баку? Этим вопросом задается издание Los Angeles Times.

Как известно, недавно Трамп отказался от отеля в Азербайджане. Его представители объяснили данное решение невыполнением лицензионных соглашений застройщиками. Однако эксперты считают, что основная причина аннулирования сделки – это желание избежать потенциальных конфликтов интересов между Трампом-бизнесменом и Трампом-президентом.

«Отель Trump в Баку будет лучшим в мире. И это еще один пример нашего участия только в самых лучших глобальных проектах», - цитирует Los Angeles Times слова миллиардера, сказанные два года назад.

Как и во многих странах мира, Трамп продал партнеру из Азербайджана свой бренд. Сделка состоялась в 2014 году. Будущий президент объявил, что заработал на этом 2,8 миллиона долларов. Теперь же, когда бизнесмен отказался от проекта, возник резонный вопрос о том, какую часть полученной два года назад прибыли он должен вернуть партнеру из Азербайджана.

Главный адвокат Trump Organization Алан Гартен отказался называть сумму, которую компании возможно придется возместить азербайджанской стороне.

«Строительство отеля в Баку заглохло примерно год назад, - говорит он. – Письмо об отказе от проекта мы отправили 30 ноября. Вопрос закрыт. И для этого нам не нужно их согласие».

При этом Гартен отрицает, что данный шаг был сделан для того, чтобы избежать конфликта интересов. «Проблемы американской политики не являются основанием для аннулирования договора. Это были деловые решения, основанные лишь на состоянии проектов», - заявил юрист.

Трамп отказался не только от проекта в Азербайджане, но и от зданий в Грузии, Бразилии, Саудовской Аравии. При этом он продолжает получать прибыль с других объектов по всему миру – в ОАЭ, Турции, на Филиппинах, в Доминиканской Республике и других странах.

Американское издание считает, что даже отказ от некоторых бизнес-соглашений не является достаточным, чтобы избежать конфликта интересов. «Трамп заявил, что передаст бизнес своим детям, но и это не решит проблему», - считает LA Times.