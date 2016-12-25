 

Рамзан Кадыров: «Мой брат Ильхам Алиев…»

 

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в Инстаграм поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождениясообщает haqqin.az.

«Ассаламу алейкум! Поздравляю с юбилеем дорогого БРАТА, Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Я очень высоко ценю истинно братские и дружеские отношения между нашими народами, между Азербайджаном и Чеченской Республикой, у истоков которых стояли наши отцы - Президент Азербайджана Гейдар Алиев и Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. 

У нас много совместных планов, направленных на сотрудничество в экономике, социальной сфере, культуре, образовании, науке, спорте. И они будут реализованы! Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, а также мира и процветания братскому Азербайджану!», написал Рамзан Кадыров.

Свое поздравление глава Чечни сопроводил видеороликом с видами Баку и кадрами со встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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