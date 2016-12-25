Азербайджанский подросток против судебной системы в США

На азербайджанского подростка Магомеда Алескерли взъелись судьи и адвокаты в американском штате Миссури. А причиной тому послужила газетная статья, в которой 16-летний юноша раскритиковал судебную систему штата.

«Знакомьтесь, Магомед Алескерли – учащийся 12-го класса средней школы, - пишет The Huffington Post. – Еще учась в 8-м классе, он решил, что хочет быть адвокатом. Вскоре он был взят стажером к одному из лучших адвокатов штата».

Летом, когда в школе были каникулы, юный азербайджанец помогал адвокату. Он сидел ряд с ним в суде, делал заметки во время допроса, участвовал в процессе отбора присяжных, давая свои рекомендации. На тот момент Магомеду было всего лишь 14 лет.

Он говорит, что выполнил свою работу настолько хорошо, что его пригласили и следующим летом. Подросток работал 30 часов в неделю. Делал это, естественно, бесплатно. Наградой ему должно было быть рекомендательное письмо от его адвоката, но юноша так и не получил его…

Все началось с того, что семья Магомеда наняла подрядчика, который, получив оплату, скрылся, не выполнив до конца свою работу. Семья обратилась в суд, где ее интересы представлял Магомед. Он выиграл тяжбу. Согласно решению суда семье должны были выплатить 200 долларов. Но, к своему удивлению, юный юрист обнаружил, что законы штата Миссури на деле почти не оставляют его семье шансов получить причитаемую сумму, и приговор вряд ли будет исполнен. А это фактически делает бессмысленным обращения в суд по мелким делам.

Магомед написал об этом в местную газету, и статья была опубликована. Вот только вышла неувязка. Издание представило юношу не стажером, а клерком, а также назвало фирму, на которую он работал.

И тут на адвоката, которому помогал Магомед, обрушилась волна критики со стороны судей штата. «Кто этот ребенок, который ставит под сомнение правовую систему в Миссури?» - вопрошали они.

После всего этого адвокат отказал подростку в рекомендательном письме, и три лета, проведенных в адвокатской конторе, пошли коту под хвост.

Алескерли планирует поступать в Гарвард, но он обеспокоен тем, что без рекомендательного письма от его адвоката-работодателя, он не сможет доказать, что провел три лета в юридической конторе.

Кроме того, статья была удалена с сайта газеты и осталась лишь печатная версия, которую при желании можно найти где-нибудь в библиотеке. По словам Магомеда, статью сняли после того, как адвокат обратился в газету и пригрозив судебным иском, потребовал убрать материал с сайта. Требование было выполнено в течение нескольких часов.

«Я не знаю, читал ли кто-то из приемной комиссии в Гарварде мою колонку, но если они читали, то они знают, что Магомед Алескерли делал летом, и почему он не получил рекомендательное письмо», - говорит юноша.

Поддерживает азербайджанца и The Huffington Post. «Если 16-летний школьник не получил письмо только потому, что написал статью в газету, то судебной системе Миссури должно быть стыдно за то, что завалила достойного юношу», - пишет издание.

«Моя цель в жизни – бороться против неравенства, где бы я его не обнаружил. Но я никогда не мог подумать, что столкнусь с этим так рано…», - заявил Магомед Алескерли.