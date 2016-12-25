Скончался народный артист Азербайджана

Сегодня на 67-ом году жизни после продолжительной тяжелой болезни скончался известный исполнитель мугама и народных песен, народный артист Азербайджана, кавалер ордена «Шохрат» Агахан Абдуллаев, сообщает АПА.

О смерти мастера мугама сообщила его семья. Отмечается, что о времени и месте прощания с народным артистом будет сообщено завтра.

Агахан Абдуллаев родился 6 января 1950 года в поселке Амираджаны пригорода Баку. В 1973 году, окончив музыкальную школу имени Асафа Зейналлы, был приглашен в Дом культуры имени Абилова в качестве преподавателя по мугаму. С 1977 года работал преподавателем мугама в музыкальной школе имени Асафа Зейналлы. Концертную деятельность начал в Государственной филармонии имени Муслима Магомаева в 1975 году.

С большим успехом выступал с концертными программами в России, Казахстане, Узбекистане, Грузии, США, Канаде, Франции, Австрии, Индии, Ираке, Тунисе, Иране, Турции, Германии, Голландии, Швеции, Бельгии и других странах. Был отмечен множеством международных и государственных наград. Активно пропагандировал древнее музыкальное наследие азербайджанского народа – мугам, который включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО. Был в составе жюри Телевизионного конкурса мугама, участником многих проектов.