 

МИД России: «Внешняя политика Обамы отвратительна всему миру»

 

Внешняя политика, которую проводила команда президента США Барака Обамы во время его пребывания на главном государственном посту страны, вызывала сильное неприятие на международной арене. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова в программе «Воскресный вечер», которая транслировалась в эфире телеканала «Россия 1» на Дальний Восток. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает ТАСС.

«Мне кажется, что этим восьмилетним правлением под лозунгом своей исключительности они вызвали отвращение у всего мира», — заявила Захарова.

Она отметила, что уходящая администрация Белого дома не выполнила ни обязательств, взятых перед другими странами, ни задач на международной арене, делегированных американским народом.

По мнению официального представителя МИД, команда Обамы своей политикой показала, что «сильный имеет безграничные права на то, чтобы творить зло». «Это то, что будет вписано в историю этой администрации», — сказала Захарова.

В середине декабря Захарова разместила в Facebook запись, в которой предложила Обаме извиниться перед бывшим украинским президентом Виктором Януковичем. Таким образом она прокомментировала высказывание американского лидера, пообещавшего принять меры в связи с тем, что правительство чужой страны пытается повлиять на объективность выборов в США.

Критику со стороны Москвы неоднократно вызывали действия коалиции, возглавляемой США, в Сирии. Российская сторона указывала, что попытки отделить умеренную оппозицию от боевиков, на чем настаивал Вашингтон, не эффективны. Кроме того, американцев обвиняли в недостаточной координации с другими участниками сирийской операции.

Барак Обама — 44-й президент США, занимает этот пост с января 2009 года. Был переизбран на второй президентский срок в 2012 году. Является лауреатом Нобелевской премии мира за усилия «в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми».

Обаму, представляющего Демократическую партию, 20 января 2017 года должен сменить республиканец Дональд Трамп, победивший на последних президентских выборах в США.

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