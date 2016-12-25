 

В Иране разрешена продажа валюты

 

Центральный банк Исламской республики Иран опубликовал циркуляр, разрешающий иранским банкам осуществлять обмен валют по свободному курсу. Эта мера призвана остановить падение иранского риала по отношению к доллару.

В заявлении отмечается, что банки также могут покупать валюту у иностранных экспортеров продуктов, не связанных с энергоносителями. Как сообщает Press TV, в этом случае обменный курс устанавливается по договоренности между продавцом и покупателем.

Подобная закупка валюты должна осуществляться через иностранные дипломатические представительства и отделения иностранных банков. Будут также открыты специальные пункты обмена валюты, работающие по государственной лицензии.

В Иране действуют два обменных курса — официальный и рыночный. Согласно официальному курсу, доллар стоит 32,200 риалов. По рыночному курсу за один американский доллар дают 40,140 риалов.

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