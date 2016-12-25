 

Чавушоглу: «Турция и Россия могут доверять друг другу»

 

Россия выполнила все свои обязательства по достижению перемирия в Сирии и доставке гуманитарной помощи в эту страну, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на заседании глав органов местного самоуправления в Анталье, передает агентство Анадолу.

Турция также выполнила взятые на себя обязательства. Турция и Россия доверились друг другу в этих стратегически важных вопросах. Наши страны поняли, что могут доверять друг другу», - отметил Чавушоглу.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган много раз обсуждал сирийский вопрос с президентом России Владимиром Путиным, президентом США Бараком Обамой, канцлером Германии Ангелой Меркель и лидерами других стран.

«Переговоры велись также на уровне МИД. Анкара не преследует никаких интересов в этих вопросах и делает все от нее зависящее только ради человечности», - отметил Чавушоглу.

По словам министра, Турция продолжит борьбу с терроризмом как на своей территории, так и за ее пределами.

«Хочу обратиться к тем, кто осуждает Анкару за присутствие турецких военных в сирийском Эль-Бабе. Террористы ИГ из этих регионов проникают в Турцию. Разве не от их рук гибнут наши мирные жители в Газиантепе, и разве не наша обязанность после этого бороться с террористами?», - отметил Чавушоглу.

Министр также коснулся темы борьбы с ПКК.

По его словам, террористы ПКК боятся вступать в открытый бой с военнослужащими и полицией Турции, и поэтому их находят и уничтожают везде, где бы они ни были.

Говоря об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова, Чавушоглу отметил, что за этим преступлением стоит движение Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

По словам министра, это вероломное преступление совершено «в стиле» FETÖ.

1242 просмотров


Старости
Кобзон должен был лететь на разбившемся Ту-154
Кобзон должен был лететь на разбившемся Ту-154
Наша погода
Сегодня 7° / 3°
26 Дек 6° / 1°
27 Дек 8° / 6°
28 Дек 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7622 AZN
1 EUR   =   1.8412 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN


Новостная лента

Независимость вместо бесплатного хлеба, молока и мяса на смерть СССР
Эрдоган позвонил Путину
В московском аэропорту самолет совершил аварийную посадку
«Большая семерка» продлит антироссийские санкции
Мощное землетрясение в Чили
Чавушоглу: «Турция и Россия могут доверять друг другу»
В Иране разрешена продажа валюты
МИД России: «Внешняя политика Обамы отвратительна всему миру»
Скончался народный артист Азербайджана
Азербайджанский подросток против судебной системы в США
Молодого человека убило током в Гяндже
На Северном полюсе рекордная жара
В России объявлен траур
Ильхам Алиев соболезнует Владимиру Путину
Рамзан Кадыров: «Мой брат Ильхам Алиев…»
Сколько Трамп должен Азербайджану? задаются вопросом американские журналисты
Нетаньяху вызвал на ковер послов стран-членов Совбеза ООН
Мощный взрыв на заводе в Израиле
Кобзон должен был лететь на разбившемся Ту-154
В Сальяне мулла скончался на поминках
Причиной крушения Ту-154 мог быть теракт Российские источники
Путин соболезнует родным и близким погибших при крушении Ту-154
Егери-браконьеры орудовали в Национальном парке
Завтра в Баку будет преимущественно без осадков
Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154 обновлено