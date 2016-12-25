«Большая семерка» продлит антироссийские санкции

Лидеры стран «семерки» будут обсуждать вопрос сохранения санкций в отношении России на следующем саммите G7, который пройдет в мае 2017 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Как утверждает агентство, японское правительство намерено продолжать политику, направленную на продление санкционного режима в отношении РФ, но одновременно с этим будет развивать двустороннее экономическое сотрудничество. Таким образом в Токио надеются добиться прогресса на переговорах по мирному договору.

Вместе с тем настрой на сотрудничество с Россией может вызвать недовольство партнеров Японии по «семерке», поэтому им Токио собирается объяснить свои «особые обстоятельства» относительно необходимости решения вопросов двусторонних отношений.

«Мы не можем прекратить осуждать Россию, пока суверенитет над Крымом не вернется к Украине», — привело Kyodo слова правительственного источника. «Вероятно, на саммите в Италии в следующем году будет обсуждаться продление санкций против РФ», — цитирует агентство высказывание другого источника в правительстве.