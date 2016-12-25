 

«Большая семерка» продлит антироссийские санкции

 

Лидеры стран «семерки» будут обсуждать вопрос сохранения санкций в отношении России на следующем саммите G7, который пройдет в мае 2017 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Как утверждает агентство, японское правительство намерено продолжать политику, направленную на продление санкционного режима в отношении РФ, но одновременно с этим будет развивать двустороннее экономическое сотрудничество. Таким образом в Токио надеются добиться прогресса на переговорах по мирному договору.

Вместе с тем настрой на сотрудничество с Россией может вызвать недовольство партнеров Японии по «семерке», поэтому им Токио собирается объяснить свои «особые обстоятельства» относительно необходимости решения вопросов двусторонних отношений.

«Мы не можем прекратить осуждать Россию, пока суверенитет над Крымом не вернется к Украине», — привело Kyodo слова правительственного источника. «Вероятно, на саммите в Италии в следующем году будет обсуждаться продление санкций против РФ», — цитирует агентство высказывание другого источника в правительстве.

649 просмотров


Старости
Кобзон должен был лететь на разбившемся Ту-154
Кобзон должен был лететь на разбившемся Ту-154
Наша погода
Сегодня 7° / 3°
26 Дек 6° / 1°
27 Дек 8° / 6°
28 Дек 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7622 AZN
1 EUR   =   1.8412 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN


Новостная лента

Независимость вместо бесплатного хлеба, молока и мяса на смерть СССР
Эрдоган позвонил Путину
В московском аэропорту самолет совершил аварийную посадку
«Большая семерка» продлит антироссийские санкции
Мощное землетрясение в Чили
Чавушоглу: «Турция и Россия могут доверять друг другу»
В Иране разрешена продажа валюты
МИД России: «Внешняя политика Обамы отвратительна всему миру»
Скончался народный артист Азербайджана
Азербайджанский подросток против судебной системы в США
Молодого человека убило током в Гяндже
На Северном полюсе рекордная жара
В России объявлен траур
Ильхам Алиев соболезнует Владимиру Путину
Рамзан Кадыров: «Мой брат Ильхам Алиев…»
Сколько Трамп должен Азербайджану? задаются вопросом американские журналисты
Нетаньяху вызвал на ковер послов стран-членов Совбеза ООН
Мощный взрыв на заводе в Израиле
Кобзон должен был лететь на разбившемся Ту-154
В Сальяне мулла скончался на поминках
Причиной крушения Ту-154 мог быть теракт Российские источники
Путин соболезнует родным и близким погибших при крушении Ту-154
Егери-браконьеры орудовали в Национальном парке
Завтра в Баку будет преимущественно без осадков
Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154 обновлено