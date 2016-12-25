Забытый юбилей

Вообще-то, если быть точным, их оказалось два, юбилеи, которые прошли в Баку незамеченными. Хотя на площади Фонтанов по сию пору дымятся мангалы с шашлыками, и несмотря на зловоние, исходящее от горелой замороженной говядины, толпы продолжают фланировать допоздна. Ничего не поделаешь, народ на то и народ, чтобы жаждать хлеба и зрелищ. Однако шашлыки дымятся по случаю надвигающегося нового 2017-го года – гуляй – не хочу! Хотя само число – 2017 – дает повод напомнить народу, что в сущности еще не так уж давно он стройными рядами вышагивал на другой площади – имени Ленина, считавшейся главным в азербайджанской столице, приветствуемый вождями в галстуках по случаю главного праздника на 1/6 части земного шара, именовавшемся СССР – очередной годовщины Великой Октябрьской революции.

Отчего бы не помянуть 100-летие позабытого нами революционного события, а вслед за ним 25-летие гибели СССР? День с одной стороны, не праздничный – дата распада СССР, чего уж прыгать от радости, с другой – событие, давшее жизнь новым независимым государствам, в том числе и родному Азербайджану. Получилось бы прямо по-азербайджански, в полном соответствии с мудрым народным наблюдением: «Бири ельмеся, бири дирильмез!» Что-то похожее есть и у русских – «Нет худа без добра».

«Как там дорогой Дональд?»

Ну, с народом все более или менее ясно: те, кто помнят страну, в которой прошла их жизнь, в которой при всех ее пороках у всех была уверенность в завтрашнем дне. Теперь эти люди доживают свой век в очередях за пенсией, над которой они бы в советские годы посмеялись – от 80 до 136 манатов. А вот куда подевался Михаил Сергеевич и другие «перестройщики»? М.Горбачев по старой привычке проводит дни подальше от постсоветского пространства, западные лидеры позаботились о его безбедной жизни. А остальные ушли в мир иной (Шеварднадзе Э.), забытые неблагодарными соотечественниками, или же приняли смерть, увлекшись сомнительными финансовыми операциями (Г.Старовойтова). Мог бы вспомнить о знаменательной дате В.Путин. Называл же он во времена иные гибель Советского Союза крупнейшей катастрофой ХХ века. Мог бы, между прочим, на традиционной своей пресс-конференции помянуть страну, вскормившую его, простого питерского парнишку, да санкции Запада, видно, не позволяют расслабиться, и все мысли об одном и том же: «Как там дорогой Дональд?»

Впрочем, некое, скажем так, осторожное оживление вокруг забытого юбилея автору сих строк довелось понаблюдать благодаря агентству «Россия сегодня», пригласившего к микрофонам своего традиционного видеомоста политологов Москвы и остального эсенговья. Послушать некоторых представителей преемника СССР, можно было бы подумать, что в некоторых столицах, включая и Москву, только и думают о том, чтобы наладить и укрепить разностороннее сотрудничество тех, кто остался на пространстве, именуемом постсоветским. В связи с этим некоторые участники дискуссии, на мой взгляд, слишком уж оптимистично расценивают центростремительные тенденции, получившие развитие в последние годы. В связи с чем пришлось напомнить: СНГ своим образованием обязано прежде всего Москве. Так же. как и Советский Союз. Не говоря уже о разводе 1991 года, инициированным Москвой. Не грех бы помнить обо всем этом. Отсюда и интерес, проявляемый в политических кругах к позиции России. Не скажу, что ответ москвичей, вполне осведомленных о практической политике руководящих структур СНГ, так уж излучал дежурный оптимизм. Но в соображениях, высказанных в ходе дискуссии, внимание ее участников акцентировалось не на ностальгических чувствах по утерянному общему государству, а на выработке взаимоприемлемых механизмов сотрудничества независимых стран, которое трудно переоценить в условиях всеобщего кризиса. В таком подходе просматривается рациональная роль СНГ как реального механизма, способного переформатировать Содружество в условиях глобализации для решения жизненно важных проблем его участников. Таким, видимо, представляется Москве будущее организации, которая создавалась по признанию ее основателей для мягкого бракоразводного процесса членов Союза. Эту свою задачу она выполнила. И на том спасибо.

Такие уж мы, евроазиаты!

По логике вещей на том можно было бы и распрощаться, как собственно сделали некоторые, например, Грузия, Украина. Однако создание Евразийского экономического союза говорит о потребности в углублении взаимоотношений. Можно говорить об очертаниях евразийской модели новообразования. Причем речь идет не о геополитической составляющей этой тенденции, а прежде всего, о ее цивилизационном факторе. Что ни говори, а бывших союзников по СССР продолжают связывать не только экономические факторы, но и исторические, причем чисто цивилизационно. На Западе, как и в либеральных кругах, считают, что СНГ - мертворожденное дитя позднесоветского мышления. В то же время в США не перестают говорить об угрозе коммунистического реванша и советской реставрации. Оставим для следующего раза обоснованность такого рода опасений. Ради того, чтобы напомнить о другой, чисто идеологической и нравственной болезни, которая разъедает российское общество, а вместе с ним и государства Евразии, в частности наш независимый во всех отношениях Азербайджан. Точнее, речь идет о двух недугах, имманентно присущих политической практике большинства стран, возникших на месте бывшего Советского Союза. Первый – это неуемное желание правящих переписать под себя историю, и второй – политическая мстительность, которая подменяет цивилизованное оппонирование, общепринятый принцип, которым давно руководствуются европейцы, и на которых так хотели бы быть похожими евроазиаты.

Увы, мы вновь становимся свидетелями новой трактовки трагической истории вообще и вытекающих из этого обстоятельства нравственных и политических выводов.

Приказано забыть!

За всей этой суетой вокруг очередной переоценки и ревизии прошлого просматривается другое - перезахоронить и одно из самых великих свершений в истории - период трансформации традиционной империи в империю социалистического типа со всеми его величайшими свершениями: строительством общества социального благополучия, победой над фашизмом, формированием двухполярного мира с утверждением ведущей роли в мировом раскладе сил советской державы. Что прикажете делать с этими историческими достижениями, господа? Просто перечеркнуть? Но ведь это значит лишь одно – неуважение к собственной истории. Так же как и то, что она, эта история, у нас переписывалась уже не первый раз. Что из этого вышло? Вот в азербайджанских учебниках уже нет упоминания о советском периоде развития. Приказано забыть? Не думаю – это все слова из старой народофронтовской песни. Она, эта песня, как была сильна неприятием всего советского, так и осталась. Но вот что любопытно, справедливо упрекая коммунистов в искажении национальной истории, национал-демократы переплюнули их именно в этом плане. В результате Эльчибей – свой, ему бы памятник, а вот Нариманов – чужой. Памятник ему снести не решились, а каменный комиссар Мешади Азизбеков вдруг исчез. Словно его и не было. Вместе с остальными бакинскими комиссарами. Разговорился недавно с одним юнцом о нашем бакинском метро. Услышал много интересного от племени молодого, незнакомого. Оказывается, власти правильно сделали, что одну из станций назвали «20-е января» - самого холодного дня в Баку (?!) и «28 мая» – тоже хорошо – день весны… Хорошо бы новым станциям присвоить имена июля, августа, сентября… Это – иллюстрация к разговору об исторической памяти.

А вот другой сюжет. В одной из школ по старой традиции попросили лучших учеников подготовить для дискуссии доклады о Великой Отечественной войне, в которой сражался и Азербайджан. Как говорится, в порядке военно-политического воспитания подрастающего поколения. Доклады - еще куда ни шло. Но что творилось во время дискуссии! Оказывается, во всем виноват был Советский Союз и лично Сталин. А Гитлер такой же вождь германского народа, как Сталин - советского.

Возможно, это дело скорее единичное, чем всеобщее. Но вот подумалось мне, что если создать комиссию, издать соответствующий высочайший циркуляр – объективно отражать исторические факты, имевшие место в Азербайджане с 1828 года по сегодняшний день. Что из этого получится, господа? Может, кто-то и напишет, что за 80 лет ХХ века Азербайджан впервые очертил пределы своего государства, впервые обрел государственное устройство европейского типа, стал страной передовой индустрии и аграрного производства, что это была страна с бесплатной учебой, бесплатным медицинским обслуживанием, что азербайджанское государство раздавало населению бесплатные квартиры, билет в театр стоил 3 рубля, цены на хлеб, масло, мясо, молоко оставались неизменными десятилетиями, если когда и повышались – на копейку-другую. Может и найдется исследователь, который расскажет обо всем этом. Да только кто ему поверит сегодня…