 

Скончался народный поэт Азербайджана

 

Сегодня на 83-ом году жизни скончался известный поэт и переводчик, член Союза писателей Азербайджана, народный поэт Ильяс Тапдыг, сообщили из близкого окружения поэта, передает Trend.

Издано более пятидесяти книг стихов, поэм и переводов Ильяса Тапдыга. Произведения поэта переведены на русский, турецкий и другие языки. В своей творческой деятельности поэт был привержен к традициям и фольклору, вдохновенно воспевал красоту природы Азербайджана, славное историческое прошлое нашей страны, духовный мир ее героических сыновей, гениев искусства и слова, своих современников. Но главное – он был поэт, любимый детьми.

Больше известный как детский писатель, он создал такие произведения как “Пастух нашего села”, "Хумар", "Молния одной любви", "Чимназ играет", "Лесная песня", "Петух и мышка", "Девушки и чайки", "Храбрый заяц", "Капризное солнце” и др. В 60-80-е годы участвовал во всесоюзных книжных выставках и ярмарках, представлял детскую литературу СССР за рубежом. Его книги были удостоены многих наград. Был в составе жюри республиканских конкурсов и фестивалей по литературе.

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