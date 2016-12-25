 

Лукашенко-младший не хочет быть преемником отца

 

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай пока не определился с будущим родом деятельности, но во всяком случае не очень стремится стать преемником своего отца. Об этом он сообщил в интервью 11-летнему корреспонденту Евгению Гришину из российского поселка Артемовский, расположенного под Владивостоком, передает ТАСС.

"Меня многие об этом спрашивают. Я, наверное, не очень бы хотел быть президентом. Очень сложная жизнь тогда будет. Не уверен, что я готов к ней", - отметил 12-летний Николай, отвечая на вопрос юного журналиста в специальном репортаже, показанном в эфире телеканала "Беларусь 1".

Лукашенко-младший рассказал, что пока не решил, какую для себя выбрать профессию.

"Может быть, врачом, может быть, военную карьеру сделать. Еще не определился", - уточнил он.

Российский школьник, который мечтает работать на журналистском поприще, приехал в Минск с мамой, чтобы снять репортаж о Белоруссии и, в частности, о жизни младшего сына президента. Николай рассказал Евгению о том, как занимается музыкой, о своем любимом школьном предмете - географии. Также он поведал о зарубежных поездках со своим отцом, увлечении хоккеем.

Российскому гостю показали многочисленных животных, которые содержатся в резиденции белорусского лидера, угостили его национальными блюдами. Гришин побывал на новогоднем представлении, которое по традиции ежегодно посещает глава государства со своим сыном. Александр и Николай Лукашенко на память о посещении Евгением Белоруссии подарили ему видеокамеру, на которую он теперь сможет снимать свои репортажи.

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