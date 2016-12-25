 

Штаб Трампа: "Отсутствие США на переговорах в Москве – провал Обамы"

 

Избранный президент Дональд Трамп и его переходный штаб считают отсутствие США за столом трехсторонних переговоров по Сирии в Москве одним из явных провалов внешней политики администрации уходящего президента Барака Обамы на Ближнем Востоке. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, считающийся одним из ближайших доверенных лиц избранного президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

"Я считаю, что Трамп осознает полный провал внешнеполитической стратегии Обамы-Керри-Клинтон в этом регионе. В Москве прошли переговоры с участием Турции, являвшейся союзником нашей НАТО почти 50 лет. Иран и Россия решают проводить переговоры по Сирии при нулевом вкладе Америки", - посетовал политик.

"Именно это должно нас тревожить. В своей слабости США достигли тупика; нам придется переосмыслить свои действия", - добавил Гингрич.

Ему также задали вопрос, как Трамп воспринимает президента РФ Владимира Путина в свете того, что интересы Москвы по урегулированию на Ближнем Востоке, на Украине и по ядерным вооружениям отличаются от американских. "Я считаю, что сейчас Трамп видит в Путине потенциально или партнера, или противника, или же и то, и другое одновременно. В одних областях вы соперничаете, а в других вы сотрудничаете", - пояснил Гингрич.

Как говорилось в письменном заявлении, принятом по итогам встречи глав МИД России, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Мохаммада Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу, Москва, Тегеран и Анкара "выражают готовность способствовать выработке и стать гарантами будущего соглашения между правительством Сирии и оппозицией, переговоры о котором ведутся". "Они (Россия, Иран и Турция) пригласили все другие страны, имеющие влияние на ситуацию "на земле", поступить таким же образом. Они глубоко уверены в том, что упомянутое соглашение поможет придать необходимый импульс возобновлению политического процесса в Сирии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254", - указывалось в документе.

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