 

Найдено место падения российского самолета

 

Специалисты, проводящие операцию в районе катастрофы самолета Ту-154 под Сочи, определили предположительное место падения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, в этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. Самолеты военно-транспортной авиации продолжают переброску водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации.

В аэропорт Адлер направлены специалисты Северного флота с необитаемыми телеуправляемыми подводными аппаратами «Тайгер» и «Фалькон».

Кроме того, в район авиакатастрофы направляются два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества, оснащенные манипуляторами и мощным осветительным оборудованием, позволяющим производить поисковые работы ночью.

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