не наш рейтинг

Баку вошел в рейтинг инновационных городов мира Innovation Cities Global Index-2015, который был составлен австралийским агентством 2thinknow, сообщает haqqin.az.

По итогам 2015 года азербайджанская столица заняла 364-ое место в мировой табели о рангах, опередив такие города как Киев, Алма-Ата, Тбилиси и Минск.

Ереван в рейтинг инновационных городов мира не попал.

В числе основных индикаторов, которые учитывались при создании рейтинга: возможность получения венчурных инвестиций для инновационных производств, государственной поддержки бизнеса, уровень образования и развития рыночных отношений. Рейтинг позволяет определить потенциал городов в области формирования и внедрения инновационных идей.