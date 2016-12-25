Всемирный банк посулил Азербайджану и Турции кредит в $800 млн на строительство Трансанатолийского трубопровода (TANAP), по которому газ будет поступать из Азербайджана в Турцию, и далее – в Европу. И эксперты сразу же принялись строить прогнозы, каким ныне реализуемым трубопроводам TANAP будет конкурентом.

Вариантов множество. Кто-то считает, что будущая труба положительно скажется на развитии их региона, кто-то начинает уже считать убытки. В частности, директор Института энергетических исследований Украины Дмитрий Марунич не сомневается, что все реализуемые газопроводы в Европу в конечном итоге будут отрицательно влиять на работу украинской газопроводной системы. А генерального директора Института национальной энергетики России Александра Фролова, видимо, больше всего беспокоит, что Азербайджан собирается выйти на европейский рынок через Турцию. Тем не менее, он считает, что «в абсолютном выражении эти амбиции довольно скромные. Они хотят поставлять 16 млрд кубических метров газа в год. Предполагается, что из этих 16 млрд кубов лишь 10 млрд пойдут непосредственно в Европу, а шесть млрд должны осесть на турецком рынке. При том, что Турция покупает у России порядка 27 млрд кубических метров газа. Еще около 10 млрд кубов Турция покупает у Ирана и немного – у Азербайджана по существующим мощностям.

А теперь давайте сравним, с чем будут конкурировать эти шесть млрд кубов. Одна нитка «Турецкого потока» – это 15,75 млрд кубометров газа. Тут есть еще один важный момент: в десятилетнем выражении у Турции растет потребление газа, притом растет значительно. «Турецкий поток» ведь призван принести на турецкий рынок не дополнительные объемы газа, он ей в первую очередь нужен для ухода от ненадежного украинского транзита. Объемы, которые будут идти по «Турецкому потоку», поступают в Турцию уже сейчас; Турция их уже потребляет. С появлением «Турецкого потока» они лишь будут поступать в страну напрямую», – сказал российский эксперт. Вместе с тем Фролов отметил, что азербайджанский маршрут реально может конкурировать с иранскими поставками, которые идут по территориям, которые не вполне контролируются турецкими властями.

А вот азербайджанский эксперт - глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан убежден, что TANAP не несет никакой угрозы ни украинской газопроводной системе, ни каким-либо другим.

«Все разговоры на этот счет - простая тавтология: все повторяют примерно одно и то же, не учитывая потребление газа в разных регионах Европы в будущем. Пропускная способность Украины на границе с Евросоюзом составляла в среднем 142,5 млрд куб. м в год, а TANAP в лучшем случае будет транспортировать 30 млрд куб.м в год. Судите сами, какой из TANAP конкурент украинским или российским газопроводам. Вот иранскому газу на рынке Турции Азербайджан действительно может составить конкуренцию. Иран продает газ Турции по очень высокой цене и не идет ни на какие уступки. Поэтому вполне вероятно, что Турция может отказаться от иранского газа в пользу азербайджанского», - полагает И.Шабан.

В то же время, отмечает он, Азербайджан только с 2018 года сможет поставлять в Турции дополнительно около 6 миллиардов кубов.

«Объемы поставок газа наша страна значительно сможет нарастить не ранее 2023−2025 годов, когда будет запущено в эксплуатацию новое морское месторождение «Абшерон» и появятся возможности поставлять на турецкий рынок еще порядка 5 миллиардов кубометров», - продолжил Шабан. Поэтому, добавил он, азербайджанский газ не сможет заместить «голубое топливо», поставляемое из России, даже если Анкара и Москва расторгнут газовое сотрудничество. Кроме того, по его мнению, Москве нет смысла слишком торопиться со строительством «Турецкого потока».

«Во-первых, в Кремле прекрасно осознают, что ЕС однозначно поддержал проект „Южный газовый коридор“, ключевым игроком которого является Азербайджан. Во-вторых, у России есть обязательства до 2019 года прокачивать газ через Украину в Европу, и нельзя объем газа, который должен идти через Украину, пустить по территории другой страны, поскольку Киев может обратиться в Европейский арбитраж и Москве предъявят штрафные санкции. «Поэтому-то "Газпром" проложит «Турецкий поток» аккурат к 2019 году. После этого можно будет перевести часть газа с украинского маршрута на турецкий и довести объемы экспорта в Турцию с прошлогодних 27 млрд кубометров до 30 млрд кубометров к 2020 году, из которых 15 млрд будут прямые поставки из России, без транзита через территории других стран, что снизит стоимость газа для Турции», — отметил эксперт.

Но как бы то ни было, по мнению турецкой центристской газеты Dunya, «российский энергетический гигант "Газпром" осуществляет широкие геополитические маневры, выводя «Турецкий поток» и TANAP из конкуренции между собой, укрепляя позиции в Украине и в ЕС при сохранении своей главной газовой детерминанты».

Киев же, в свою очередь, пытается стимулировать интерес европейских и американских компаний. Еще осенью 2014 года Петр Порошенко предложил им принять участие в обслуживании газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ Украины, что, правда, имеет смысл только в случае сохранения за ней роли транзитной зоны для поставок газа из России или другой страны. Пока же украинский кризис зашел в тупик. И чем больше на фоне этой стагнации будут активизироваться другие игроки, связанные с «голубым топливом», тем выше вероятность, что в конечном счете Украина будет вычеркнута из газовой карты ЕС. Но TANAP здесь однозначно ни при чем.