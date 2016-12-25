Конец декабря — традиционное время как для подведения итогов уходящего года в различных сферах экономики, так и выстраивания прогнозов на год предстоящий. Уже сегодня понятно, что для глобального нефтяного рынка 2017 год будет существенно отличаться от 2015-2016-го — причем в лучшую сторону. Рынок нефти в 2017 году ждут глобальные перемены.

Международные организации прогнозируют восстановление баланса на рынке сырья. Причина очевидна: как уже сообщалось, в начале декабря нефтяные державы мира впервые за восемь лет договорились сократить добычу сырья, чтобы восстановить баланс спроса и предложения на рынке. Среднесуточную добычу добровольно «срежут» как страны ОПЕК, так и государства вне картеля, в том числе и Россия с Азербайджаном. Все участники рынка уверены, что такой радикальный шаг даст нужный эффект и стоимость «черного золота» снова вырастет.

60 долларов за баррель? Да! И это не предел!

Пока нефть оправдывает эти ожидания, уже уверенно преодолев планку сначала в 50, а затем и в 55 долларов за баррель. На горизонте уже маячит рубеж в 60 долларов за баррель, который в течение 2016-го года казался совершенно недостижимым. Напомним, что в январе-феврале уходящего года баррель падал ниже 30 долларов.

Начавшийся рост нефтяных цен, который с большой долей вероятности продолжится и в 2017 году, весьма выгоден всем без исключения странам-экспортерам, включая Россию и Азербайджан, наполнение бюджетов которых во многом зависит от притока нефтедолларов. У них появляется возможность активизировать экономический рост, свести концы с концами в бюджете, восстановить финансовые резервы государства.

Напомним, что согласно договоренности, достигнутой странами-экспортерами, объемы добычи снизят Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Венесуэла, Ангола и другие их коллеги по картелю ОПЕК. Среди стран вне этой организации основное сокращение придется на Россию — чемпиона по добыче нефти в мире. РФ, добывающая более 11,2 млн баррелей в сутки, готова снизить свой ежедневный результат примерно на 300 тыс. баррелей. Общие усилия должны привести к сокращению переизбытка на нефтяном рынке в два раза в следующем году, что позволит ценам подняться до $60 за баррель, по оценкам ОПЕК.

Между тем, несмотря на сложившийся переизбыток нефти в мире, вплоть до последнего момента страны ОПЕК гнали добычу нефти подобно «стахановцам». Что неудивительно — они предполагали таким образом компенсировать будущие потери, а кроме того, боялись потерять свою долю на «разогретом» рынке. В ноябре ОПЕК добыла рекордные 33,83 млн баррелей в сутки. Перед этим «личный» рекорд установила Саудовская Аравия, производя 10,67 млн баррелей в день.

Страны, не входящие в картель, также отметились за последние месяцы целым рядом национальных рекордов по добыче, а Россия даже превышала в отдельные дни показатели советских времен.

А что предсказывают нострадамусы от нефти?

Но на официальном уровне нефтяные державы полны решимости сбалансировать спрос и предложение на рынке нефти. По прогнозам мировых нефтяных организаций, им это удастся, хотя предсказания аналитиков по добыче, спросу и цене «черного золота» в последнее время очень разнятся, а иногда и вовсе противоречат друг другу.

«Нефтяные нострадамусы» от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) регулярно выпускают свои отчеты, и каждый раз с обновлениями. Так, в своем ноябрьском докладе ОПЕК немного ухудшила предыдущий прогноз по спросу на нефть в 2017 году — на 0,01 млн баррелей в сутки, до 95,55 млн баррелей. В 2021 году спрос составит 99,2 млн баррелей, а в 2040 году — все 109 млн баррелей в сутки. Вместе с тем в организации ожидают поэтапный рост добычи углеводородов странами вне ОПЕК к 2021 году до 58,6 млн баррелей в сутки, что на 2 млн баррелей больше, чем в этом году.

В свою очередь МЭА располагает другими данными относительно будущего рынка нефти. Аналитики агентства подсчитали, что в следующем году мир будет потреблять 97,5 млн баррелей в сутки, что на 2 млн превышает ожидаемые в ОПЕК показатели. Также в МЭА полагают, что спрос на нефть ОПЕК в 2017 году повысится на 200 тыс. баррелей в сутки и составит 31,3 млн баррелей, а во втором полугодии достигнет 32 млн баррелей. Несложно подсчитать, что при таком раскладе профицит нефти составит как минимум 0,5 млн баррелей в сутки, так как ОПЕК, согласно ноябрьской договоренности, планирует добывать 32,5 млн баррелей в сутки.

Однако глава МЭА Фатих Бирол уверен, что баланс между предложением и спросом на нефтяном рынке все-таки удастся установить во II полугодии 2017 года.

Впрочем, некоторые эксперты рынка полагают, что все эти прогнозы нельзя принимать за чистую монету, ведь никто на самом деле точно не знает, сколько нефти добывает та же ОПЕК. Если изучить отчеты МЭА и ОПЕК с 2015 года, то расхождения в показателях могут достигать 1,25 млн баррелей в сутки из-за отсутствия достоверных данных по добыче в некоторых странах, например, Ливии и Нигерии.

Тумана на будущее нефти напускает еще один непредсказуемый фактор — добыча сырья в США, которые являются не только лидером по потреблению, но и третьей страной по объемам добычи «черного золота». Проекты по добыче на американских сланцевых месторождениях то приостанавливаются, то возобновляются снова, провоцируя колебания нефтяных котировок. Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США оценивает добычу в текущем году на уровне 8,73 млн баррелей в день, а в 2017-м прогнозирует 8,31 млн.

Несмотря на колебания в оценках, практически все аналитики сходятся во мнении, что потребность в нефти ежегодно будет расти. Основными потребителями «черного золота» в будущем году, помимо США, станут Индия и Китай. По данным МЭА, дневной спрос Поднебесной вырастет на 400 тыс. баррелей в сутки, до 12,08 млн баррелей в сутки. Кстати, не исключено, что удовлетворять нефтяные потребности Китая будет Россия.

Не меньше, чем данные по добыче и спросу, нефтяной рынок волнуют данные по инвестициям в отрасль. По сведениям МЭА, необходимый объем инвестиций в «нефтянку» до 2040 года составляет около $10 трлн. По прогнозам ОПЕК, в ближайшие 25 лет сектор добычи нефти может рассчитывать на $7,2 трлн, это примерно по $250 млрд в год, а в сектор переработки нефти и сбыта нефтепродуктов до 2040 года может поступить $2,7 трлн.

Баррель становится предсказуемым

Если вас утомило изобилие приведенных выше цифр, попробуем коротко подвести некоторые итоги словами. Рынок нефти в будущем году явно пойдет на поправку. Самое главное — спрос и предложение имеют шансы практически сравняться. Соответственно, этот фактор перестанет раскачивать нефтяную лодку. Инвестиции в нефтяной сектор, заметно сократившиеся на фоне подешевевшего барреля, снова начнут расти, оказывая отрасли всемерную поддержку.

На этом фоне — главный вопрос: сколько же будет стоить баррель в обозримом будущем? Подавляющее большинство экспертов уверено, что нефть в скором времени будет стоить 60 долларов за баррель. Но впадать в эйфорию и думать о том, что она легко преодолеет и этот рубеж, не стоит.

Давление на рынок окажут два основных фактора. Первым из них выступает распродажа запасов, что компенсирует первоначальный дефицит на рынке.

Вторым фактором станет ожидаемый рост добычи сланцевой нефти в США, чему будет способствовать рост цен на нефть. Так, по данным аналитического отчета компании Baker Hughes, с июня буровая активность в Штатах поднялась более чем вдвое. В результате чего количество работающих буровых установок выросло с 320 до 498 штук. Это может привести к тому, что уже в мае 2017-го американские компании смогут предложить на рынок порядка 9,2 млн баррелей в день, что выше текущих значений на 500 тыс. баррелей и покроет треть образовавшегося дефицита.

Еще одним фактором риска для нефтяного рынка является вопрос контроля за тем, как будут выполняться достигнутые странами-экспортерами соглашения. Да, создана комиссия, которая должна будет следить за соблюдением квот всеми странами. Однако это не гарантирует исполнения договоренностей. При этом эксперты опасаются, что нарушение достигнутых соглашений одним из крупных производителей моментально повлечет за собой аналогичные нарушения остальными странами, обязавшимися сократить добычу. Такое развитие событий приведет к обрушению рынка энергоносителей, а также к полной потере доверия рынка к ОПЕК, что фактически похоронит эту организацию.

Если же возвращаться к динамике цен на нефть, то основной сценарий сейчас выглядит следующим образом. При благоприятном развитии событий на горизонте ближайших 6 месяцев нефть марки Brent попытается уйти выше отметки 60 долларов за баррель. При этом максимум может быть установлен в районе 62.5–65 долларов.