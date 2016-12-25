 

Бэк-вокалист «Любэ» был на борту разбившегося Ту-154

 

Бывший бэк-вокалист группы «Любэ» Евгений Насибулин находился на борту потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны, сообщает РИА Новости.

Насибулин был в числе артистов Ансамбля песни и пляски имени Александрова.

«На борту самолета был артист ансамбля Александрова, бывший бэк-вокалист группы «Любэ» Евгений Насибулин, который работал в группе в начале 90-х годов. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Жени», — рассказал руководитель «Центра имени Игоря Матвиенко» Андрей Лукинов.

Лукинов отметил, что ансамбль имени Александрова часто записывал песни с «Любэ». Последний раз они сотрудничали в октябре при записи гимна Сухопутных войск.

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