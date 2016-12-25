Представительница азербайджанской диаспоры в Москве, заслуженный учитель Азербайджана, основатель первой в Москве школы с азербайджанским этнокультурным компонентом Аида Кулиева ответила депутату Милли Меджлиса Астану Шахвердиеву, который назвал азербайджанцев, работающих в России, «отходами нашего общества».

«Уважаемый господин депутат, отвечает Вам Аида Кулиева. Я думаю, что мое имя и роль в азербайджанской диаспоре вряд ли вам знакомо! – написала заслуженный преподаватель на своей странице в «Фейсбуке». - Вы одним махом унизили миллионы людей, которые на протяжении десятков лет служили и способствовали укреплению уважения к Азербайджану - в начале как к республике, а потом как к суверенной стране!

Чтобы служить в интересах укрепления дружбы с Россией необходимы ум, всесторонние знания. Надо стать таким специалистом, в котором не видят «нацмена», но при этом не потерять корни, язык, стараясь все сделать, чтобы о его народе говорили позитивно. А что Вы в эти годы делали?

Половина Института онкологии - это наши с Вами земляки. И в других институтах и клиниках трудятся сотни наших соотечественников. Они спасли жизни сотням тысяч людей, вернули улыбки семьям. Царствие небесное таким именитым врачам, как доктор медицины С.Ю. Касумова, Айдын Имамалиев, долгих лет жизни Мамеду Джавадовичу Алиеву, Мамеду Адиловичу Багирову и всем, кто, не покладая сил, трудится, спасая жизни людей. Вы что-нибудь знаете о наших писателях, ученых, работавших и работающих поныне в разных сферах? Вы когда-нибудь слышали о председателе Государственной комиссии по космонавтике, имя которого носит целый комплекс школ в Москве?

Да, среди нас есть и наши граждане, которые занимаются торговлей, но их не большинство (когда Вы, «миллят вякили», в последний раз встречались с народом, были в Москве?). Они трудятся, вносят свою лепту, но это наш с Вами народ, а не пришельцы! Вдали от Родины мы приносим большую пользу, не утратили язык, культуру, историю, традиции, культуру, честь. Может ли человек, оскорбляющий свой народ, быть депутатом?!

В Москве я живу 40 лет, и весь этот кусок своей жизни я посвятила служению Родине. Это не пафос, а истина - Вам не понять, «народный избранник» без народа! Наша диаспора вызывает Вас (если бы был 19-й век, то на дуэль) на встречу, чтобы знать предмет критики. Или Вы должны сложить свои полномочия, так как Вы изнутри разваливаете нашу Республику. Наша молодежь - многие родились и выросли в России - патриотична, все свое свободное время отдает защите и узнаванию Азербайджана в очень трудных условиях. Что Вы о них знаете? Имен и фамилий можно назвать множество, но они Вам ни о чем не говорят!».

Астан Шахвердиев - депутат от 120-го Джебраил-Губадлинского избирательного округа, член партии «Ени Азербайджан», сделал это скандальное заявление, говоря об акции протеста вынужденных переселенцев в Билясуварском районе. Он заявил, что в ней принимали участие наркоманы, алкоголики и недовольные властью люди, но этим не ограничился.

«Я бы не сказал, что среди протестующих были только наркоманы. Там были и алкоголики, и другие отбросы общества. В России об азербайджанском обществе сформировалось очень плохое представление и знаете, в чем причина? Я анализировал этот вопрос. Кто едет в Россию? Это «отходы» нашего общества, которые идут работать на рынках. Везде есть такие отбросы. Но в целом, джебраильцы - верные государству люди», - заявил депутат.