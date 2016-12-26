 

Трамп отменит почти все указы Обамы

 

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации 20 января отменит до 70% указов, подписанных его предшественником Бараком Обамой. Об этом сообщил в эфире телеканала Fox News бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, считающийся одним из ближайших доверенных лиц республиканца, передает ТАСС.

"Я полагаю, что президент Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает постепенно сдуваться", - заметил Гингрич. "Его указы на 60% или 70% будут аннулированы Трампом", - убежден он.

Политик выразил уверенность, что избранному главе государства в конце концов удастся добиться отмены или отсрочки вступления в силу даже тех указов Обамы, которые в силу объективных обстоятельства не подлежат пересмотру или аннулированию. По словам Гингрича, "это можно обойти" с помощью "сообразительных юристов".

"От отчаяния Обама беснуется. Он предпринимает серию шагов с целью отвлечь Трампа, заставить его либеральных союзников думать хорошо о демократах и ненавидеть республиканцев", - пояснил Гингрич.

Президент Обама ранее подписал законопроект об ассигнованиях США на военные нужды в 2017 финансовом году, затрагивающий в том числе Россию. В тот же день был подписан и законопроект о финансировании и направлениях политики Пентагона на 2017 финансовый год, позволяющий, помимо всего прочего, вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции или нарушении прав человека. Иными словами, речь идет о придании глобального характера "Акту о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", который был принят Конгрессом США и подписан Обамой в декабре 2012 года.

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