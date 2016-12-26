 

Путин примет участие в саммитах ОДКБ и ЕврАзЭС

 

Президент РФ Владимир Путин завершает в понедельник свою рабочую поездку в Санкт-Петербург. Он проведет переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, по итогам которых в присутствии двух лидеров будет подписан пакет совместных документов, передает ТАСС.

Ожидается, что Путин обсудит с Назарбаевым актуальные двусторонние и международные вопросы. Как уточнял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках поездки у Путина возможны и другие двусторонние встречи, но не стал уточнять, с кем именно: "Так или иначе, со всеми участниками Путин пообщается".

В продолжение дня в Президентской библиотеке имени Ельцина состоятся саммиты Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Так, на заседании Высшего Евразийского экономического совета лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России подведут итоги первых двух лет работы союза и наметят ориентиры по дальнейшему развитию этого интеграционного объединения.

Центральным событием саммита станет планируемое подписание Договора о Таможенном кодексе ЕврАзЭС. Ожидается также принятие ряда других многосторонних документов, в том числе направленных на продвижение процесса формирования единого евразийского рынка товаров и услуг. Кроме того, главам государств предстоит утвердить Основные направления международной деятельности союза на 2017 год и рассмотреть различные аспекты сотрудничества с ключевыми торгово- экономическими партнерами Евразийского союза.

В рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсудят актуальные сферы союзнического взаимодействия в рамках Организации и обеспечение ее текущей деятельности. Планируется обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая тематику противодействия террористическим и экстремистским угрозам, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

325 просмотров


Старости
Кобзон должен был лететь на разбившемся Ту-154
Кобзон должен был лететь на разбившемся Ту-154
Наша погода
Сегодня 6° / 1°
27 Дек 8° / 6°
28 Дек 7° / 2°
29 Дек 10° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7622 AZN
1 EUR   =   1.8412 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN


Новостная лента

Умер легендарный Джордж Майкл
Лукашенко отказался от участия на саммите «путинского союза»
Китайский клуб предложил Арда Турану 50 миллионов евро за три года
Баку привлекает кредиты на сотни миллионов долларов наш комментарий
В Межбанке продолжают разбазаривать госсредства наш комментарий
Путин примет участие в саммитах ОДКБ и ЕврАзЭС
Трамп отменит почти все указы Обамы
Аварийная посадка пассажирского самолета в Иране
Довшанов пытался совершить самосожжение
Депутат, унизивший одним махом миллион азербайджанцев в России жесткий ответ из Москвы
Бэк-вокалист «Любэ» был на борту разбившегося Ту-154
Какой будет цена на нефть в 2017 году? наша аналитика
Азербайджан конкурент лишь Ирану геоэкономическая конфронтация
Баку опередил Киев и Тбилиси не наш рейтинг
Найдено место падения российского самолета
Штаб Трампа: "Отсутствие США на переговорах в Москве – провал Обамы"
Лукашенко-младший не хочет быть преемником отца
Скончался народный поэт Азербайджана
Независимость вместо бесплатного хлеба, молока и мяса на смерть СССР
Эрдоган позвонил Путину
В московском аэропорту самолет совершил аварийную посадку
«Большая семерка» продлит антироссийские санкции
Мощное землетрясение в Чили
Чавушоглу: «Турция и Россия могут доверять друг другу»
В Иране разрешена продажа валюты