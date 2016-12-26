Путин примет участие в саммитах ОДКБ и ЕврАзЭС

Президент РФ Владимир Путин завершает в понедельник свою рабочую поездку в Санкт-Петербург. Он проведет переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, по итогам которых в присутствии двух лидеров будет подписан пакет совместных документов, передает ТАСС.

Ожидается, что Путин обсудит с Назарбаевым актуальные двусторонние и международные вопросы. Как уточнял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках поездки у Путина возможны и другие двусторонние встречи, но не стал уточнять, с кем именно: "Так или иначе, со всеми участниками Путин пообщается".

В продолжение дня в Президентской библиотеке имени Ельцина состоятся саммиты Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Так, на заседании Высшего Евразийского экономического совета лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России подведут итоги первых двух лет работы союза и наметят ориентиры по дальнейшему развитию этого интеграционного объединения.

Центральным событием саммита станет планируемое подписание Договора о Таможенном кодексе ЕврАзЭС. Ожидается также принятие ряда других многосторонних документов, в том числе направленных на продвижение процесса формирования единого евразийского рынка товаров и услуг. Кроме того, главам государств предстоит утвердить Основные направления международной деятельности союза на 2017 год и рассмотреть различные аспекты сотрудничества с ключевыми торгово- экономическими партнерами Евразийского союза.

В рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсудят актуальные сферы союзнического взаимодействия в рамках Организации и обеспечение ее текущей деятельности. Планируется обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая тематику противодействия террористическим и экстремистским угрозам, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия.