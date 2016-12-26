Одной из социально опасных последствий кризиса является безработица. Речь идет не о том, что не открываются новые рабочие места - при кризисе наблюдается массовое сокращение не только рабочих мест, но даже целых компаний. Тысячи и миллионы людей не могут найти работу со всеми вытекающими отсюда последствиями, а те, кто работают, каждое утро просыпаются в страхе потерять ее. В такой ситуации оказался сегодня и Азербайджан, где сокращения охватили почти все сферы, в том числе и банковскую систему.

Такая картина, к примеру, наблюдается с ОАО Muğanbank. Так, в первой половине текущего года численность работников банка сократилась на 9,25%. Как заявило руководство банка, по состоянию на 1 июля в Muğanbank было 824 работника, что на 84 человека меньше по сравнению с 1 января этого года. Конечно, потерять за полгода 84 квалифицированных работника не делает чести банку, но понятно, что руководства банка пошло на этот шаг не от хорошей жизни. Ситуация вынуждает принимать подобные шаги и куда более крупные компании. За примером далеко ходить не надо, действующий в Азербайджане нефтяной гигант ВР пошел на более радикальное сокращение численности работников, и не только в Азербайджане.

И данный пример особенно подчеркивает всю несуразность другого факта, с которым мы хотим ознакомить читателя. Так, в той же первой половине текущего года общая численность сотрудников Международного банка Азербайджана выросла на 3,5%. На 1 июля численность сотрудников Межбанка составила 1 355 человек, что на 46 человек больше, чем по состоянию на 1 января.

Странная вырисовывается картина, не правда ли? Один не очень-то приметный банк страны, который ни в какой криминальной истории не замешан, сокращает свои штаты в связи с кризисной ситуацией. А другой системный банк, который за год с небольшим успел дважды влипнуть в громкие истории, наоборот, увеличивает свои штаты. Может, первый банк не сумел адаптироваться к создавшейся ситуации, не справляется с возникшими трудностями, в связи с чем у него не хватает средств, а второй в новых условиях расцвел и не знает куда деньги девать?

Но нет. Правда, Muğanbank всегда числился средним банком в стране и ни чем особенным до сих пор себя не проявлял. А вот Межбанк – это крупнейший банк страны, известный не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами. И, к сожалению, не только своими достижениями в финансовой сфере. Скоро будет два года, как вся страна говорит о многомиллиардных кредитных и прочих махинациях в этом банке. Государство только на первом этапе передало НБКО «Аграркредит» токсичные активы Межбанка на сумму 10 млрд. манатов. Но предстоит еще второй этап, в ходе которого намечается избавить его от всех проблемных активов. Сколько миллиардов мы еще потеряем, пока не известно. Но, думается, что общий ущерб, нанесенный Межбанком обществу, будет соизмерим с доходной частью госбюджета-2017.

Все эти махинации удалось провести бывшему главе Межбанка Джахангиру Гаджиеву с большой криминальной группой, которую он сумел сколотить вокруг себя. Все они уже получили по заслугам. Суд приговорил Джаника к 14 годам лишения свободы, немалые сроки получили его подчиненные и друзья. Думалось, что пришедший ему на замену новый глава МБА Эльмар Мамедов наведет здесь порядок и «очищенный» банк, наконец, выставят на приватизацию. Но Мамедов тоже не сумел удержать себя от соблазна, который вызывают огромные денежные потоки в этом банке. Правда, до размаха Джаника он не дотянул, решив просто сплавлять имеющуюся в банке валюту на черный рынок.

Какие меры примут против Мамедова, еще рано говорить. Поэтому говорить о финансовой стороне дела мы не будем. Но мы вправе спросить, зачем же ему понадобились лишние 46 человек при значительно уменьшившейся нагрузке на каждого сотрудника, уж не затем ли, чтобы четко контролировать черный рынок за государственный счет?

Да, уважаемый читатель, Межбанк и до истории с Джаником был государственным (51% акций принадлежал Минфину), а после чуть ли не полностью перешел в собственность государства (Минфину принадлежит 54,96%, ЗАО Aqrarkredit - 27,26%). И если Джаник на эти деньги щедро одаривал членов семьи и друзей, списывая деньги, в том числе и валюту, под сомнительные кредиты, то Э.Мамедов буквально воротил банковской валютой на черном рынке. Но и тот, и другой нанесли сильный удар по валютному рынку страны, который благодаря таким банкирам все никак не может прийти в себя. За счет государственных денег они расшатали весь финансовый рынок страны, в том числе и валютный.

Государственные деньги! Вот в них и стоит искать причину того, почему Muğanbank в трудной ситуации пошел на сокращение штатов, а Межбанк в такой же ситуации, да еще обогащенной многомиллиардными токсичными активами, начал набирать новых работников. Muğanbank – структура частная, где акционеры строго следят за тем, как бы подобные Джанику и Мамедову банкиры не разбазарили их собственные деньги. А акционеры – это конкретные лица – физические или юридические, что не имеет особого значения. Каждый крупный акционер представлен своими людьми во всех руководящих органах банка, и никто здесь не сможет провести другого ни красивыми словами, ни громкими рапортами.

А Межбанк, как мы уже отметили, банк государственный. Чтобы ни говорили остальные акционеры, решающее слово здесь за Минфином, контролирующим более половины акций. Но занявшие посты руководителей МБА джаники и мамедовы легко раскусили, что главное - расставить на ключевые посты своих людей. Тем более что межбанковские миллиарды принадлежат не конкретным лицам, а государству, а это понятие каждый трактует по-своему.

Но если миллиардные денежные потоки Межбанка действительно трудно поддаются контролю, непонятно как Минфину удалось прохлопать столь значительный рост штатов этого банка. Нам известно, как трудно выхлопотать у этого министерства даже одну дополнительную штатную единицу. А тут за короткий срок Межбанку удалось пробить в непробиваемом министерстве финансов целых 46 штатных единиц. Этот факт, думается, тоже заслуживает внимания.