Еще недавно некоторые эксперты пытались убедить общественность Азербайджана в том, что международные финансовые институты (МФИ) игнорируют Баку, отказывая ему в кредитах. Мол, царящие в стране притеснения НПО и нарушения прав человека обрушили на нас не только гнев западных политиков, но и негласный запрет на выдачу Баку кредитов. В частности, для возобновления выдачи кредитов Баку рекомендовали восстановить членство в EITI со всеми вытекающими отсюда политическими последствиями. Особенно доставалось при этом Азиатскому банку развития, который обещал Азербайджану 1 млрд. долларов на расширение проекта Шах-Дениз и 500 млн. долларов на диверсификацию экономики.

Но слухи оказались не состоятельными. На днях Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил кредит в размере 600 млн. долларов на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Эти кредитные ресурсы будут выделены ЗАО «Южный газовый коридор», который координирует все проекты в рамках маршрута от расширения Шахдениз и до поставки газа в Европу.

Более того, АБР раскрыл и некоторые подробности проекта «Южный газовый коридор» (вторая стадия разработки месторождения Шах-Дениз и сеть экспортных газопроводов), которое он финансирует на 1 млрд. долларов. Оказывается, низкие цены на углеводороды и косвенные неблагоприятные условия на финансовых рынках привели к тому, что правительство страны обратилось с просьбой многосторонним финансовым учреждениям помочь финансировать Шах-Дениз-2 и трубопроводные проекта, общая сумма совокупных инвестиций на которые оценивалась в 51 млрд. долларов к 2020 году.

Банк раскрыл и свои оценки проекта, по которым пиковый объем годовой добычи газа с месторождения Шах-Дениз (первая и вторая стадия вместе) в 26 млрд. кубометров будет достигнут к 2022 году. Дополнительные доходы правительства Азербайджана от месторождения Шах-Дениз составят 10 млрд. долларов в течение 2016-2035 годов. Расширение Южно-кавказского трубопровода (SCPX) завершится к июню 2018 года, а строительство газопроводов TANAP и TAP - к 2019 и 2020 году соответственно.

Но и это оказалось не все. Совет директоров АБР решил предоставить Азербайджану еще один кредит в размере 500 млн. долларов. Этот кредит предоставляется на социальное обеспечение, создание рабочих мест, диверсификацию экономики с целью смягчения негативных последствий от снижения цен на нефть. В частности, предоставляемые средства планируется направить на пакет антикризисных мер, который в целом оценивается в 1,4 млрд. долларов.

В названный пакет входят: повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсий и социальной помощи, а также оказание поддержки наименее защищенным слоям населения.

В АБР считают, что поддержка банка имеет очень большое значение для экономики Азербайджана в настоящее время, она будет способствовать устойчивому развитию и всестороннему росту в долгосрочной перспективе. Преобразование страны в динамичную и диверсифицированную экономику потребуют значительного улучшения в эффективности госсектора, упрощения ведения бизнеса и конкуренции. С этой целью разработаны отраслевые стратегические дорожные карты развития. А на все это, конечно же, нужны деньги, которые банк и выделяет, рассеяв тем самым все недоразумения, связанные с затягиванием с выдачей кредитов.

Правда, это еще не означает, что деньги буквально завтра же поступят в Азербайджан, большие суммы требуют слишком большой осторожности и тщательных расчетов, проверок и перепроверок. Поэтому в настоящее время идет отбор фирмы-консультанта, которая будет оказывать Минфину страны услуги в рамках программы гранта.

Так, 13 января 2017 года завершится прием предложений от потенциальных подрядчиков, а 16 января будет определен короткий список участников отбора. А начать реализацию 12-месячного консультационного контракта планируется с 1 марта 2017 года.

Вот если эти условия банка не будут выполнены, тогда и следует ожидать отмену кредита. Помнится, несколько лет назад АБР однажды отложил предоставление Азербайджану 200 млн. долларов на транспортный коридор Север-Юг как раз из-за схожих причин.

На начальном этапе банк выделил Минтрансу грант в размере 1 млн. долларов для оплаты консультантов, которые должны были помочь «Азербайджанским железным дорогам» подготовить проект модернизации. Но тогда этой работе помешала реструктуризация АЖД – формирование закрытого акционерного общества. Поэтому АБР и приостановил сотрудничество с АЖД, так как первый этап не завершился подготовкой инвестиционного проекта. Но в данном случае международный проект по доставке азербайджанского газа в Европу никакие изменения не могут ждать, потому и вопрос можно считать решенным.

Всемирный банк (ВБ) решил также не отставать от АБР, выделив Азербайджану 0,4 млрд. долларов на строительство газопровода TANAP. Мотивация такого решения проста - газопровод позволит диверсифицировать азербайджанские экспортные рынки газа и обеспечить безопасность энергетических поставок в Турцию и Южную Европу. В целом же ВБ выделит на проект TANAP кредит в размере 800 млн. долларов, из которых 400 млн. долларов получит ЗАО «Южный газовый коридор» под госгарантии Азербайджана, а остальные 400 млн. долларов - компания BOTAŞ под госгарантии Турции. Причем, ВБ указал, что в программе финансирования Южного газового коридора также примут участие Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский инфраструктурный инвестиционный банк и Азиатский банк развития. А ВБ – это не тот банк, который попусту бросается словами, здесь, видимо, убеждены в этом.

И, что совсем удивительно, ВБ вызвался оказать Азербайджану техническую помощь в обеспечении прозрачности отчетности по стандартам EITI, где статус Баку год назад был понижен до страны-кандидата из-за ограничений деятельности НПО и подавления прав и свобод гражданского общества.

С этой целью проведено даже заседание многосторонней группы по реализации Инициативы прозрачности добывающей промышленности (EITI) в Азербайджане с участием представителей ВБ.

В частности, в ходе заседания был заслушан план действий по принятию Азербайджана в международное правление EITI, сборник условий анализа влияния EITI на Азербайджан, исполнение плана работы на 2016 год, вопрос определения рабочего плана на 2017 год в соответствии с национальными приоритетами и др.

Можно ли после подобных решений ведущих мировых финансовых институтов еще сомневаться в их намерении тесно сотрудничать с Азербайджаном? Кто же позволит себе швыряться миллиардами долларов, если заподозрит в этом хоть малейший риск? Нет, конечно, МФИ позволить себе такое не могут. А что касается проблем с EITI, то официальный Баку и ранее заявлял о своем намерении выправить создавшуюся ситуацию. А теперь ему на подмогу и Всемирный банк подоспел. Все это позволяет однозначно говорить, что Азербайджан был, есть и будет привлекателен для МФИ, которые с удовольствием развивают отношения с таким кредитоспособным партнером.