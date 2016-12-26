 

Баку привлекает кредиты на сотни миллионов долларов наш комментарий

Автор: Мамед Эфендиев, отдел экономики 

Еще недавно некоторые эксперты пытались убедить общественность Азербайджана в том, что международные финансовые институты (МФИ) игнорируют Баку, отказывая ему в кредитах. Мол, царящие в стране притеснения НПО и нарушения прав человека обрушили на нас не только гнев западных политиков, но и негласный запрет на выдачу Баку кредитов. В частности, для возобновления выдачи кредитов Баку рекомендовали восстановить членство в EITI со всеми вытекающими отсюда политическими последствиями. Особенно доставалось при этом Азиатскому банку развития, который обещал Азербайджану 1 млрд. долларов на расширение проекта Шах-Дениз и 500 млн. долларов на диверсификацию экономики.

Но слухи оказались не состоятельными. На днях Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил кредит в размере 600 млн. долларов на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Эти кредитные ресурсы будут выделены ЗАО «Южный газовый коридор», который координирует все проекты в рамках  маршрута от расширения Шахдениз и до поставки газа в Европу.

Более того, АБР раскрыл и некоторые подробности проекта «Южный газовый коридор» (вторая стадия разработки месторождения Шах-Дениз и сеть экспортных газопроводов), которое он финансирует на 1 млрд. долларов. Оказывается,  низкие цены на углеводороды и косвенные неблагоприятные условия на финансовых рынках привели к тому, что правительство страны обратилось с просьбой многосторонним финансовым учреждениям помочь финансировать Шах-Дениз-2 и трубопроводные проекта, общая сумма совокупных инвестиций на которые оценивалась в 51 млрд. долларов к 2020 году.

Банк раскрыл и свои оценки проекта, по которым пиковый объем годовой добычи газа с месторождения Шах-Дениз (первая и вторая стадия вместе) в 26 млрд. кубометров будет достигнут к 2022 году. Дополнительные доходы правительства Азербайджана от месторождения Шах-Дениз составят 10 млрд. долларов в течение 2016-2035 годов. Расширение Южно-кавказского трубопровода (SCPX) завершится к июню 2018 года, а строительство газопроводов TANAP и TAP - к 2019 и 2020 году соответственно.

Но и это оказалось не все. Совет директоров АБР решил предоставить Азербайджану еще один кредит в размере 500 млн. долларов. Этот кредит предоставляется на социальное обеспечение, создание рабочих мест, диверсификацию экономики с целью смягчения негативных последствий от снижения цен на нефть. В частности,  предоставляемые средства планируется направить на пакет антикризисных мер, который в целом оценивается в 1,4 млрд. долларов.

В названный пакет входят: повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсий и социальной помощи, а также оказание поддержки наименее защищенным слоям населения.

В АБР считают, что поддержка банка имеет очень большое значение для экономики Азербайджана в настоящее время, она будет способствовать устойчивому развитию и всестороннему росту в долгосрочной перспективе. Преобразование страны в динамичную и диверсифицированную экономику потребуют значительного улучшения в эффективности госсектора, упрощения ведения бизнеса и конкуренции. С этой целью разработаны отраслевые стратегические дорожные карты развития. А на все это, конечно же, нужны деньги, которые банк и выделяет, рассеяв тем самым все недоразумения, связанные с затягиванием с выдачей кредитов.

Правда, это еще не означает, что деньги буквально завтра же поступят в Азербайджан, большие суммы требуют слишком большой осторожности и тщательных расчетов, проверок и перепроверок. Поэтому в настоящее время идет отбор фирмы-консультанта, которая будет оказывать Минфину страны услуги в рамках программы гранта.

Так, 13 января 2017 года завершится прием предложений от потенциальных подрядчиков, а 16 января будет определен короткий список участников отбора. А начать реализацию 12-месячного консультационного контракта планируется с 1 марта 2017 года.

Вот если эти условия банка не будут выполнены, тогда и следует ожидать отмену кредита. Помнится, несколько лет назад АБР однажды отложил предоставление Азербайджану 200 млн. долларов на транспортный коридор Север-Юг как раз из-за схожих причин.

На начальном этапе банк выделил Минтрансу грант в размере 1 млн. долларов для оплаты консультантов, которые должны были помочь «Азербайджанским железным дорогам» подготовить проект модернизации. Но тогда этой работе помешала реструктуризация АЖД – формирование закрытого акционерного общества. Поэтому АБР и приостановил сотрудничество с АЖД, так как первый этап не завершился подготовкой инвестиционного проекта. Но в данном случае международный проект по доставке азербайджанского газа в Европу никакие изменения не могут ждать, потому и вопрос можно считать решенным.

Всемирный банк (ВБ) решил также не отставать от АБР, выделив Азербайджану 0,4 млрд. долларов на строительство газопровода TANAP. Мотивация такого решения проста - газопровод позволит диверсифицировать азербайджанские экспортные рынки газа и обеспечить безопасность энергетических поставок в Турцию и Южную Европу. В целом же ВБ выделит на проект TANAP кредит в размере 800 млн. долларов, из которых  400 млн. долларов получит ЗАО «Южный газовый коридор»  под госгарантии Азербайджана, а остальные 400 млн. долларов  - компания BOTAŞ под госгарантии Турции. Причем, ВБ указал, что в программе финансирования Южного газового коридора также примут участие Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский инфраструктурный инвестиционный банк и Азиатский банк развития. А ВБ – это не тот банк, который попусту бросается словами, здесь, видимо, убеждены в этом.  

И, что совсем удивительно, ВБ вызвался оказать Азербайджану техническую помощь в обеспечении прозрачности отчетности по стандартам EITI, где статус Баку год назад был понижен до страны-кандидата из-за ограничений деятельности НПО и подавления прав и свобод гражданского общества.

С этой целью проведено даже заседание многосторонней группы по реализации Инициативы прозрачности добывающей промышленности (EITI) в Азербайджане с участием представителей ВБ.

В частности, в ходе заседания был заслушан план действий по принятию Азербайджана в международное правление EITI, сборник условий анализа влияния EITI на Азербайджан, исполнение плана работы на 2016 год, вопрос определения рабочего плана на 2017 год в соответствии с национальными приоритетами и др.

Можно ли после подобных решений ведущих мировых финансовых институтов еще сомневаться в их намерении тесно сотрудничать с Азербайджаном? Кто же позволит себе швыряться миллиардами долларов, если заподозрит в этом хоть малейший риск? Нет, конечно, МФИ позволить себе такое не могут. А что касается проблем с  EITI, то официальный  Баку и ранее заявлял о своем намерении выправить создавшуюся ситуацию. А теперь ему на подмогу и Всемирный банк подоспел. Все это позволяет однозначно говорить, что Азербайджан был, есть и будет привлекателен для МФИ, которые с удовольствием развивают отношения с таким кредитоспособным партнером.

1011 просмотров


Старости
Кобзон должен был лететь на разбившемся Ту-154
Кобзон должен был лететь на разбившемся Ту-154
Наша погода
Сегодня 6° / 1°
27 Дек 8° / 6°
28 Дек 7° / 2°
29 Дек 10° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7622 AZN
1 EUR   =   1.8412 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN


Новостная лента

Умер легендарный Джордж Майкл
Лукашенко отказался от участия на саммите «путинского союза»
Китайский клуб предложил Арда Турану 50 миллионов евро за три года
Баку привлекает кредиты на сотни миллионов долларов наш комментарий
В Межбанке продолжают разбазаривать госсредства наш комментарий
Путин примет участие в саммитах ОДКБ и ЕврАзЭС
Трамп отменит почти все указы Обамы
Аварийная посадка пассажирского самолета в Иране
Довшанов пытался совершить самосожжение
Депутат, унизивший одним махом миллион азербайджанцев в России жесткий ответ из Москвы
Бэк-вокалист «Любэ» был на борту разбившегося Ту-154
Какой будет цена на нефть в 2017 году? наша аналитика
Азербайджан конкурент лишь Ирану геоэкономическая конфронтация
Баку опередил Киев и Тбилиси не наш рейтинг
Найдено место падения российского самолета
Штаб Трампа: "Отсутствие США на переговорах в Москве – провал Обамы"
Лукашенко-младший не хочет быть преемником отца
Скончался народный поэт Азербайджана
Независимость вместо бесплатного хлеба, молока и мяса на смерть СССР
Эрдоган позвонил Путину
В московском аэропорту самолет совершил аварийную посадку
«Большая семерка» продлит антироссийские санкции
Мощное землетрясение в Чили
Чавушоглу: «Турция и Россия могут доверять друг другу»
В Иране разрешена продажа валюты