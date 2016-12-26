Лукашенко отказался от участия на саммите «путинского союза»

Президент Беларуси Александр Лукашенко не примет участия в саммитах Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) 26 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

На прошлой неделе Песков не смог сказать журналистам, состоятся ли переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. «На полях будет ряд двусторонних встреч. Будет отдельное общение с (президентом Казахстана) Назарбаевым — это то, что уже запланировано, в воскресенье они вместе ряд объектов посетят», — отметил Песков 23 декабря.