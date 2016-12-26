Беларусь увеличила квоту на проезд автомобилей из Азербайджана

С 1 января в Беларуси увеличивается размер квоты разрешений на проезд иностранных перевозчиков по территории РБ. Как сообщают белорусские СМИ, данное решение закреплено в постановлении Министерства транспорта и коммуникаций от 14 декабря 2016 года.

Согласно данному документу, в 2017 году разрешение на проезд по РБ грузового транспорта из Азербайджана составит 1,2 тысячи единиц, Кыргызстана — 1,5 тысячи, Молдовы — 7,5 тысячи, Монголии — 350 единиц, Турции — 3 тысячи, Польши — 20 тысяч. Квоты увеличены для всех перечисленных стран, кроме Польши.