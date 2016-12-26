 

Минобороны Грузии сокращает численность командного состава

 

Численность высших офицеров в 37-тысячной армии Грузии серьезно сократится в рамках оптимизации, утверждают грузинские СМИ. Журнал «Арсенали» со ссылкой на министра обороны Левана Изория сообщил, что в настоящее время при штате в 266 полковников реально служат 155, планируется сократить их численность до ста, передает Грузия Онлайн.

Максимальный возраст для полковника в армии Грузии определен в 55 лет, вице-полковника и майора - 50, капитана - 45.

Как отмечают СМИ, они стараются служить до последнего, а это замедляет карьерный рост молодым офицерам, в том числе тем, чье обучение на Западе профинансировано государственным бюджетом. Молодые офицеры из-за этого нередко увольняются по собственному желанию, а это негативно сказывается на боеспособности армии в целом.

Попавшие под оптимизацию полковники в качестве единовременной компенсации получат 28 тыс. лари (более 10 тыс. долларов). Внушительная компенсация предусмотрена и для вице-полковников и майоров.

555 просмотров


Старости
Эскалатор в бакинском торговом центре покалечил ребенка
Эскалатор в бакинском торговом центре покалечил ребенка
Наша погода
Сегодня 6° / 1°
27 Дек 8° / 6°
28 Дек 7° / 2°
29 Дек 9° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7622 AZN
1 EUR   =   1.8438 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN


Новостная лента

Милли Меджлис примет решение по депутату Шахвердиеву
В Баку девушка выпрыгнула с балкона
Отделение ƏLA Международного банка Азербайджана приняло свыше 5 тысяч клиентов
Рамазан Абдулатипов на переговорах с Ильхамом Алиевым
С резиденции нового президента Молдавии сняли флаг Евросоюза
Спасатели расширили зону поиска пропавших нефтяников фото
Прокурор потребовал пожизненное заключение для Талеха Багирзаде
Таги Ахмедов выступит на суде над Човдаровым
В Турции задержана замглавы прокурдской партии
Таможенники провели операцию в «Бина» и «Садарак»
В России увековечат имя генерала Халилова
Ильхам Алиев наградил Зейнаб Ханларову фото
Китай получил первые российские Су-35
К посольству России в Баку несут цветы
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Ким Чен Ын начал борьбу с коррупцией
Kapital Bank предлагает страховые пакеты на кредитной основе
В Стамбуле погиб азербайджанский студент фото
Минобороны Грузии сокращает численность командного состава
Беларусь увеличила квоту на проезд автомобилей из Азербайджана
Мамедова задержали за продажу 200 долларов
Депутат Астан Шахвердиев: «Я никого не оскорблял, почему же должен извиняться?»
Индия испытала межконтинентальную ракету
Саргсян отправился в Россию
Эскалатор в бакинском торговом центре покалечил ребенка