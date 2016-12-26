В Стамбуле в районе Эсенлер гражданин Азербайджана погиб в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Ночью 20-летний Фарман Мамедли, который находился за рулем дорогого автомобиля с азербайджанскими номерными знаками 10 ММ 090, потеряв управление, врезался в барьер. В результате аварии Фарман и его подруга, находившаяся в салоне, не пострадали.

После ДТП Фарман, позвонив своим друзьям, сообщил им об аварии и попросил оказать помощь. Затем парень вышел из автомобиля, чтобы разместить светоотражатели на месте происшествия.

Пока Фарман ставил отражатели, в это время его сбил другой автомобиль с номерами 34 NS 6081, за рулем которого находился Ясин Сойдемир. Отлетевший от сильного удара Фарман ударился о барьер.

Водитель автомобиля сообщил о происшествии в полицию и вызвал скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть азербайджанца.

Тело парня доставили в морг.

Сообщается, что Фарман Мамедли учился на инженерно-строительном факультете Университета Айдын в Стамбуле.