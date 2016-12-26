Kapital Bank предлагает страховые пакеты на кредитной основе

Впервые в Азербайджане в филиалах Kapital Bank возможно приобрести в кредит продукты страховой компании PAŞA Sığorta. На первой стадии все желающие могут приобрести в филиалах банка обязательное страхование для автомобиля.

Клиенты, получающие зарплату или пенсию посредством платежных карт Kapital Bank, могут приобрести страховку автомобиля шестимесячным, беспроцентным и бескомиссионным кредитом. Для оформления требуется технический паспорт автомобиля и удостоверение личности клиента. Сумму страховки программа автоматически вычисляет на основе данных автомобиля и владельца.

Следует отметить, что в ближайшем будущем в филиалах Kapital Bank также будет возможно приобрести обязательное и добровольное страхование недвижимости.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и двух отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.