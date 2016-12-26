 

Kapital Bank предлагает страховые пакеты на кредитной основе

 

Впервые в Азербайджане в филиалах Kapital Bank возможно приобрести в кредит продукты страховой компании PAŞA Sığorta. На первой стадии все желающие могут приобрести в филиалах банка обязательное страхование для автомобиля.

Клиенты, получающие зарплату или пенсию посредством платежных карт Kapital Bank, могут приобрести страховку автомобиля шестимесячным, беспроцентным и бескомиссионным кредитом. Для оформления требуется технический паспорт автомобиля и удостоверение личности клиента. Сумму страховки программа автоматически вычисляет на основе данных автомобиля и владельца.

Следует отметить, что в ближайшем будущем в филиалах Kapital Bank также будет возможно приобрести обязательное и добровольное страхование недвижимости. 

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и двух отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

859 просмотров


Старости
Эскалатор в бакинском торговом центре покалечил ребенка
Эскалатор в бакинском торговом центре покалечил ребенка
Наша погода
Сегодня 6° / 1°
27 Дек 8° / 6°
28 Дек 7° / 2°
29 Дек 9° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7622 AZN
1 EUR   =   1.8438 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN


Новостная лента

Милли Меджлис примет решение по депутату Шахвердиеву
В Баку девушка выпрыгнула с балкона
Отделение ƏLA Международного банка Азербайджана приняло свыше 5 тысяч клиентов
Рамазан Абдулатипов на переговорах с Ильхамом Алиевым
С резиденции нового президента Молдавии сняли флаг Евросоюза
Спасатели расширили зону поиска пропавших нефтяников фото
Прокурор потребовал пожизненное заключение для Талеха Багирзаде
Таги Ахмедов выступит на суде над Човдаровым
В Турции задержана замглавы прокурдской партии
Таможенники провели операцию в «Бина» и «Садарак»
В России увековечат имя генерала Халилова
Ильхам Алиев наградил Зейнаб Ханларову фото
Китай получил первые российские Су-35
К посольству России в Баку несут цветы
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Ким Чен Ын начал борьбу с коррупцией
Kapital Bank предлагает страховые пакеты на кредитной основе
В Стамбуле погиб азербайджанский студент фото
Минобороны Грузии сокращает численность командного состава
Беларусь увеличила квоту на проезд автомобилей из Азербайджана
Мамедова задержали за продажу 200 долларов
Депутат Астан Шахвердиев: «Я никого не оскорблял, почему же должен извиняться?»
Индия испытала межконтинентальную ракету
Саргсян отправился в Россию
Эскалатор в бакинском торговом центре покалечил ребенка