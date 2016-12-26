 

Ким Чен Ын начал борьбу с коррупцией

 

На завершившемся накануне в Пхеньяне первом совещании руководителей первичных ячеек Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын призвал партийные организации бороться с бюрократизмом и коррупцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, Ким Чен Ын отметил необходимость «терпеливо и усиленно развертывать борьбу против бюрократизации партийной работы до полного ее искоренения» и высказался за усиление мер по устранению во всей партии тенденций использования политического влияния, бюрократизма и коррупции.

«Необходимо усилить идейное воспитание и идеологическую борьбу для преодоления административного бюрократизма в партийной работе», — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Как сообщает в свою очередь южнокорейское агентство Рёнхап, в КНДР такое совещание руководителей первичных организаций ТПК с численностью свыше трех десятков человек в каждой проводилось впервые.

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