Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

27 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром в некоторых местах возможен слабый туман, ближе к ночи вероятны дожди, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 0-3 градуса тепла, днем 6-8 тепла, в Баку ночью 1-3 тепла, днем 6-8 тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 мм рт.ст. до 763 мм рт.ст. Относительная влажность ночью — 80-90%, днем — 60-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, в восточных районах ожидается изморось. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 4-9 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 1-6 тепла.