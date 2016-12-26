 

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

 

27 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром в некоторых местах возможен слабый туман, ближе к ночи вероятны дожди, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 0-3 градуса тепла, днем 6-8 тепла, в Баку ночью 1-3 тепла, днем 6-8 тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 мм рт.ст. до 763 мм рт.ст. Относительная влажность ночью 80-90%, днем —  60-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, в восточных районах ожидается изморось. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 4-9 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 1-6 тепла.

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