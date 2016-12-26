К посольству России в Баку несут цветы

Жители Баку, представители общественности Азербайджана несут цветы к посольству России в знак соболезнования в связи с крушением самолета Минобороны России Ту-154, летевшего из Сочи в Сирию, сообщает Report.

Глава Русской общины Азербайджана Михаил Забелин вместе с членами общины возложил цветы у посольства. Цветы также возложил глава Исполнительной власти Наримановского района Абдин Фарзалиев.

Как сообщалось ранее, в связи с объявленным в России трауром в Посольстве РФ в Азербайджане сегодня был приспущен государственный флаг.

Напомним, самолет Ту-154 Министерства обороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море накануне утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.